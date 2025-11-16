為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    魚香繞鯤鯓！虱目魚節市集手作、料理辦桌 北門行銷台南味

    2025/11/16 21:12 記者楊金城／台南報導
    台南虱目魚相關加工產品多元，提高附加價值。（記者楊金城攝）

    台南有「虱目魚王國」美譽，現值虱目魚產季，台南市農業局今天（16日）在北門南鯤鯓代天府廟埕舉辦北門虱目魚節，推出特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與虱目魚彩繪活動，串聯在地產業與文化觀光，從美食、知識到手作，讓民眾了解虱目魚的產業價值、支持在地漁民；北門區公所則推出「虱目魚香繞鯤鯓」平安宴，行銷虱目魚美食。

    台南市長黃偉哲表示，虱目魚全身都是寶，是最具台南特色的漁產，現代去刺、冷鏈保鮮的加工技術提升，讓民眾下廚更方便，提升市場競爭力。市府舉辦台南虱目魚產業文化主題活動，以行銷展售、食漁教育與飯店入菜等合作方式，持續擴大市場，提升經濟與觀光價值，歡迎民眾來台南體驗虱目魚之旅的多重滋味。

    虱目魚市集推出虱目魚粥、虱目魚香腸、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥、虱目魚冰棒等特色商品，漁青陳芳婷帶來虱目魚摺紙體驗，介紹虱目魚的外形、習性與魚塭文化，還有虱目魚繪本彩繪、虱目魚黏土手作，小朋友完成體驗獲頒「虱目魚小小推廣大使」證書；現場也有虱目魚美食教學，受到民眾歡迎。台南虱目魚主題活動下一場30日將在安南區四草大眾廟登場。

    「虱目魚香繞鯤鯓」平安宴，席開百桌，採用北門在地虱目魚、台灣鯛、牡蠣、白蝦等在地食材，大受食客稱讚，北門區長林建男說，以虱目魚特色料理提升北門產業觀光和知名度。

    虱目魚等漁產料理美食。（記者楊金城攝）

    北門虱目魚節教導虱目魚美食料理。（記者楊金城攝）

    北門虱目魚節的虱目魚小學堂，進行虱目魚故事繪本彩繪。（記者楊金城攝）

    虱目魚料理辦桌，平安宴席開100桌。（記者楊金城攝）

