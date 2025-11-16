青年會領聖火開道！高雄茂林多納部落黑米祭登場

2025多納黑米豐收祭在高雄茂林多納部落登場。（原民會提供 ）

2025多納黑米豐收祭今在高雄茂林多納部落登場，貴賓與族人透過大圍舞揭開序幕，再由多納部落頭目羅馨高舉火把、點燃生命之火後宣告祭儀啟動。

高市原民會說明，今年祭典主題為「Palealeabe 在納裡」，象徵勇士精神與部落守護力量的延續，兩天活動內容包括分食溪魚、黑米公主王子選拔、祈雨祭演繹、青年勇士報戰功、黑米慶團圓圍舞及多項傳統趣味競技，完整呈現多納部落感謝祖靈、共享豐收的文化精神。

祭典由青年會率先開道，昨晚進行薪火相傳，以火光點亮活動張力；在槍聲響起後，青年會長帶領青年自頭目家領下聖火，沿著家屋與街巷向族人報信，象徵 Tapakadrawane 正式展開，整齊有力的步伐展現多納世代相傳的勇士精神。

今上午祭儀全程直播登場，由族人盛裝圍舞及多納國小歌謠展演揭開序幕，接續祈雨祭文化演繹與勇士報戰功，由青年勇士象徵性揹著獵物與漁獲進場，重現勇士穿越山林採集祈雨植物、於溪畔向祖靈傳達部落心願的過程，隨後全場族人手牽手跳起黑米慶團圓圍舞，向祖靈表達感謝並祈求來年風調雨順。

今年祭儀首度啟動「祭典線上看」，由高市原民會與多納部落納美下三社文化促進協會合作直播16日上午9時至中午12時的重要儀式，並於前一晚薪火相傳特別派攝影團隊紀錄，用影像保存珍貴文化時刻。

