圍爐坐最遠、好料被收起 媳婦曝多年過節經歷：心裡全是陰影

一名女網友近日發文，控訴多年來在婆家過節時飽受冷落與羞辱，尤其除夕圍爐時遭多項差別待遇，引起大量共鳴與討論。（情景照）

一名女網友近日發文，控訴多年來在婆家過節時飽受冷落與羞辱，尤其除夕圍爐時遭多項差別待遇，引起大量共鳴與討論。貼文曝光後，許多網友替她抱不平，並痛批「時代都變了，媳婦仍在受委屈」。

該名網友在臉書社團上發文坦言，接近冬至與新年時節，讓她再次想起多年來「沒有美好回憶」的過節經驗。她表示，公婆認為「女方母家不重要」，禁止她帶孩子回娘家吃團圓飯。與婆家圍爐時，她發現許多菜餚如鮑魚、海參、海鮮等，都會在她抵達前收起。她還控訴，自己常被安排坐在距離圍爐最遠的位置，除此之外，婆家還曾明確指示某些菜如鬥鯧魚「是給寶寶吃的」，要她不要動。

當事人表示，她與丈夫是中學時期的初戀，而她本身也是工程師，但因原生家庭背景普通，一直不被婆家接受。婆婆甚至在婚前安排丈夫就讀外地私立大學，希望他有機會認識富家千金，之後又安排多次相親對象，包括女醫生與具房產的富家女，但都被丈夫拒絕。

她回憶，多年來從除夕到初二，以及節慶、週末，都必須到婆家「當邊緣人」，經常遭指桑罵槐。婆婆甚至曾直接表示她「嫁給兒子是高攀」。種種經歷讓她至今想起就落淚，形容自己在婆家留下深刻陰影。

貼文引發大量留言，不少網友鼓勵她，「勇敢做出改變」、「現在都什麼時代了，你為什麼要委屈求全卑微成這個德性」、「做自己主人一回！」，也有人質疑丈夫未替她發聲，認為「老公不挺妳，別人當然敢欺負」、「妳老公不出現也是加害者」。亦有留言直言：「這就是亞洲女人的悲哀，永遠只能依附婆家，不敢活出自我。」

