台南歲末有愛捐20萬 基金會助花蓮馬太鞍天主堂災後重建

俊逸慈善基金會董事長李明威（左）捐助二十萬元善款給天主教花蓮教區協助馬太鞍天主堂災後重建，由榮休主教林吉男（右）代表接受。（記者王俊忠攝）

由俊逸慈善基金會與台南南區公所等多單位攜手舉辦的「19TH你懂！歲末有愛─南區社造派對與永康社大成果展」，於週休假日在南區水交社文化園區熱鬧登場。由於先前花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災重創馬太鞍天主堂與周邊部落，俊逸慈善基金會捐贈20萬元台幣給天主教花蓮教區、協助馬太鞍天主堂災後重建。

台南市長黃偉哲出席致詞時，肯定勝利之聲廣播公司「取之於社會、用之於社會」的企業精神，以及俊逸慈善基金會與南區公所長期對社會福利與在地發展的深耕與付出，展現民間與公部門攜手促進社區共好的成果。

俊逸慈善基金會以非營利機構的領頭羊角色展現社會關懷，由董事長李明威代表捐贈20萬台幣給天主教花蓮教區，協助重建馬太鞍天主堂災後重建，由天主教榮休主教林吉男代表受贈這筆善款。

這場歲末公益活動，今年以「戶外露營風」為主題，結合非營利組織公益攤位與社造、社大教學成果分享；同時有30組表演團隊輪番登場，以音樂與熱情在歲末時節傳遞愛與溫暖。

同場也由俊逸文教基金會支持南區明德社區營造計畫「棗到幸福・永續社區」寫生活動，頒發獲獎學生獎金與獎狀。明德社區表示，南區水交社路綠帶上有1棵百年棗樹，為讓更多民眾了解這棵具歷史意義的老樹，推動以「綠色共享空間」與「環境教育世代共學」為主題的系列活動。寫生比賽共有三村、忠義、新興國小等18名學生獲獎，親子一起參與公益市集、開心受獎，洋溢歡笑與祝福。

俊逸歲末有愛嘉年華活動於台南水交社文化園區熱鬧登場，吸引各界來賓與會。（記者王俊忠攝）

