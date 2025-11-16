為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東「鏢旗魚」賽最大尾 明德號刺獲295kg奪冠

    2025/11/16 18:53 記者黃明堂／台東報導
    台東旗魚季頒獎。（記者黃明堂翻攝）

    東北季風逐漸轉強，白肉旗魚洄游至台東海域，為促銷台東縣成功鎮獨特產業「旗魚」，台東縣政府補助新港區漁會辦理「2025年東海岸旗魚季」，其中鏢旗魚競賽，戰況非常激烈。其中，鏢旗魚最大尾組第一名明德號295公斤、第二名金年財號264公斤、第三名榮吉2號242公斤。最多尾組第一名益泉號，共17尾、總重量1016公斤；第二名新取厚號共12尾、總重量867公斤；第三名見發66號共11尾、總重量705公斤。

    縣長饒慶鈴表示，每年11月東北季風到，是旗魚最肥美豐腴季節，台東具有豐富大洋洄游性魚類資源，169公里海岸線為太平洋黑潮必經之地，其中最具經濟價值的代表性魚種是旗魚跟鬼頭刀，旗魚質地柔軟，油脂豐富，魚肉富含蛋白質與多元不飽和脂肪酸，美味更勝黑鮪魚，而鬼頭刀也已成功打入歐美市場。

    每年東北季風開始至隔年3月是旗魚產季，成功鎮素有旗魚故鄉美名，東海岸旗魚季自2001年辦理至今已25個年頭，成功鎮新港漁港因黑潮經過，帶來豐富洄游性魚類資源，成為東海岸最大漁港，旗魚季活動中的鏢旗魚，不僅帶來經濟效益，更是漁業文化的傳承。縣府108年依據文化資產保存法，聘專家學者將新港鏢旗魚公告登錄為新港鏢旗魚，具永續海洋特點的獨特技法，而新港區漁會則為文化保存者。縣府歡迎大家到東海岸品嘗當季最肥美旗魚。

