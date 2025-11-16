為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    好市多24K黃金惹議！民眾精算後喊：工錢高到離譜

    2025/11/16 19:27 即時新聞／綜合報導
    好市多販售的24K黃金手鍊，工錢竟高達1萬5，讓不少網友看傻眼。示意圖。（資料照）。

    近期金價市場起伏，不少民眾趁勢到銀樓或好市多（Costco）挑金飾「撿便宜」。然而有消費者最近逛賣場時卻發現，一款重達5錢的24K黃金手鍊竟開價9萬1799元，讓原PO瞬間倒抽一口氣。以當日金價試算，市價僅約7萬6800元，這條手鍊價格竟多出1萬5000元，全都落在「工錢」上。貼文曝光後掀起熱議，大批網友傻眼直喊，「工錢比黃金還狠」、「就賺你工錢啊」。

    網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文說，「512厘＝5.12錢，照銀樓行情一錢大約1萬5來算，黃金市價大概是7萬6800元，但好市多標價91799元，這工錢需要這麼高？」原PO也貼出照片，只見這條24K黃金手鍊色澤飽滿、亮度亮眼，看起來確實相當精緻，但價格卻讓不少人看得皺眉。

    貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「銀樓買的工錢才4000元，做工精緻多了」、「買黃金我只會去金樓買，固定買工本費都可以談的，好市多買唯一優勢是分期付款嗎？」、「好市多飾金工錢頗高，自己算一算就知道」、「感覺是金子瘋狂漲價後，賣場售價被調高很多」、「所謂工錢就是設計費」。

    另外，不少網友也建議，「去台灣銀行買或黃金存摺」、「要保值就買金塊、金條」、「好市多的黃金只能買金條」、「所以有錢人買金條、黃金存摺」、「其實你可以去金店看看，多對比幾家」、「要計較價錢值不值的話，你應該直接買金條而不是買金飾」。

