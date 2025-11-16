為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    沙城盃全國中小學田徑賽 打破22項大會紀錄

    2025/11/16 18:59 記者黃明堂／台東報導
    114年沙城盃全國中小學田徑對抗賽今天閉幕。（記者黃明堂翻攝）

    114年沙城盃全國中小學田徑對抗賽今天閉幕。（記者黃明堂翻攝）

    一連3天在台東縣立體育場進行的114年沙城盃全國中小學田徑對抗賽，今（16）天閉幕，共計有22項63人次打破大會紀錄、5項5人次創紀錄，成績相當優異，團體成績方面桃園市八德國中囊括國中組男女雙料冠軍，中市梧棲則在國小男生乙組連霸。

    其中，台東縣鸞山國小王雨婕分別刷新國小女子乙組400公尺、60公尺兩項的大會紀錄，寶桑國中郭晨瑄分別在國中女子組4ⅹ100接力決賽、國中4ⅹ100混合接力決賽，以及國中女子組4ⅹ400接力決賽等項目，與隊友共同打破大會紀錄，二人可說是這次賽會中風雲人物，另外，國小男子乙組100公尺前五名、國中女子組4ⅹ400接力決賽前三名，都打破大會紀錄，競爭相當激烈。

    各項成績如下：團體總錦標-高男組台東高中、台東體中高中部、北市內湖高中。高女組台東體中高中部、北市內湖高中、台東高中。國男組桃園市八德、東縣寶桑、基隆市南榮、東縣關山、東縣東海、東縣新生。國女組桃園市八德、東縣新生、東縣寶桑、桃園市平南、東縣東海、東縣新港。國小男生甲組東縣都蘭、桃園市中山、台中市梧棲、東縣霧鹿、高市新上、台東大學附小。國小女生甲組東縣新生、東縣東海、台中市梧棲、台中市追分、宜蘭縣公正、東縣桃源。國小男生乙組中市梧棲、東縣東海、桃園市中山、東縣寶桑、東縣馬蘭、東縣太平。國小女生乙組東縣太平、東縣鸞山、東縣東海、東縣初來、東縣馬蘭、東縣萬安。

