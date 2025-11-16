「腳踏車行程換冰棒」解救都市熱島 公共政策創意提案賽奪冠

台北市政府青年局（16）舉辦「2025公共政策創意提案競賽暨頒獎典禮」。青年局表示，本次競賽由8月開始徵件，共有全台74組青年團隊報名參賽，經過初選後，有10組團隊進入決賽。（記者蔡愷恆攝）

台北市政府青年局（16）舉辦「2025公共政策創意提案競賽暨頒獎典禮」。青年局表示，本次競賽由8月開始徵件，共有全台74組青年團隊報名參賽，經過初選後，有10組團隊進入決賽。台北市副市長張溫德親自將獎項頒給冠軍隊伍「Y&C」，他們提出「Cool台北」發放冰棒，成為這次比賽亮點，獲得一致好評。

Y&C提到，為了讓政策更有效推出，他們期望可以打造「涼」跟「爽」的有感提案。他們以在地執行度較高、親民的角度下手，在短時間內，沒有透過複雜建模型、跑程式等方式解決熱島問題，而是參考台北捷運Go發飲料的方案，想到可以結合捷運站點，或是短程腳踏車行程換取冰棒解暑。

張溫德說，在科技與網路資訊發達的年代，公共政策形成與推動不再只是政府的事，而是全民共創的過程。10組入圍團隊的提案都非常精彩，不僅看到年輕世代用創意與創新的視角提出政策具體解方，也讓我們看見城市的無限可能。

這次提案競賽題目聚焦於AI城市治理、氣候變遷因應，以及全齡友善、公平正義都市居住方案。提案內容除了有國外交換生建議設立補風網，讓台北不再酷熱；此外，也有青年團隊「都市生活設計所」提出社區煮食站想法，減少年輕人租屋族群的外食情況。

評審由青年局長周羿希、資訊局長趙式隆、金鐘獎主持人得主蔡尚樺、台師大永續管理與環境教育研究所教授方偉達以及政大公行系副教授廖興中等人組成，並邀請北市大社會暨公共事務學系系主任李俊達擔任顧問。

青年局表示，今年競賽獎勵總獎金高達30萬元，除了冠、亞、季軍，也有青年倡議嘉獎、評審團特別獎、青年陪審團獎以及網路人氣獎等。周羿希說，推動公共參與的目的，就是期盼公共事務討論不是遠在天邊的空談，而是落實由上而下的公民參與精神，可以讓更多青年朋友的聲音被聽見。

2025公共政策創意提案競賽今天頒獎。（記者蔡愷恆攝）

隊伍Y&C隊伍以作品「COOL涼爽計畫」奪下冠軍，台北市副市長張溫德（中）親臨現場頒發獎金，鼓勵年輕朋友打破框架，創造城市的無限可能。（台北市青年局提供）

