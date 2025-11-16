為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    以行動守護海岸環境 台南瀛海中學學生淨灘持續10餘年

    2025/11/16 18:16 記者蔡文居／台南報導
    台南瀛海中學志工隊今天下午前往南區四鯤鯓海岸淨灘。（晁瑞光提供）

    台南瀛海中學志工隊今天下午前往南區四鯤鯓海岸淨灘。（晁瑞光提供）

    台南市瀛海中學志工隊38名學生今天下午前往南區四鯤鯓海岸淨灘，共撿拾了約10袋的垃圾。他們每年固定1至2次，由老師帶隊到台南的海灘淨灘，以行動守護海岸環境，持續至今已有10餘年之久。

    瀛海中學志工隊今天的淨灘活動，由台南社大海廢社召集人晁瑞光協助帶領，一行人除了38名學生志工外，還包括4名老師，以及部分家長親子一起參加。隊伍分成4組，2組負責沙灘與草地之間，清除被卡在草地的垃圾；另2組則負責沙灘與海水交界處，撿拾因日前颱風被海浪沖上來的電子廢棄物等垃圾。

    晁瑞光表示，今天的四鯤鯓海岸比起以往相對乾淨許多，沙灘上垃圾並不多，天氣也很好，在沙灘行走，感覺很舒服。儘管垃圾不多，但是學生們還是很認真尋找、撿拾垃圾，一個下午共撿拾了10小袋的垃圾，一些平常表面上看不到垃圾的地方，也都被學生一一找出來，成果相當豐碩。

    晁瑞光表示，瀛海中學每年都會帶學生淨灘，以行動守護海岸環境，他們會選擇不同的地點淨灘，之前他就曾帶領他們到曾文溪口北岸、鹿耳門溪口南岸及鹽水溪口等地，這次則到四鯤鯓海岸淨灘，他們持續至今已有10餘年之久。學生們淨灘都很認真，也願意投入參與，讓他覺得我們未來的環境還是充滿希望。

    瀛海中學志工隊每年由老師帶隊到台南的海灘淨灘，以行動守護海岸環境，持續至今已有10餘年之久。（晁瑞光提供）

    瀛海中學志工隊每年由老師帶隊到台南的海灘淨灘，以行動守護海岸環境，持續至今已有10餘年之久。（晁瑞光提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播