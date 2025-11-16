自稱大氣系學生賭雞排珍奶爽約 台大發聲明：無法確認發文者身分

自稱大氣系學生賭雞排珍奶爽約，台大今發聲明回應。（資料照，記者羅沛德攝）

近日社群平台出現自稱台大學生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾於校園內發送雞排與珍珠奶茶，引發社會關注，更招來人潮聚集。台大今天發聲明表示，匿名發文無從確認是否為台大學生，外界應避免直接做連結，而該活動未經申請，對校園安全與秩序已受影響。

1名自稱台大大氣學生賭上大氣系招牌，賭台北市會放至少2天假，否則在校園內發雞排及珍奶300份，但後續台北市1天颱風假都沒放，網友都敲碗要準備領雞排，今最早現身排隊者清晨6時就抵達現場，至接近中午時間，已累積數百名民眾，校方甚至出動駐衛警維持秩序，但最後開啟賭約者並未現身，眾人不歡而散。

請繼續往下閱讀...

對此，台大表示，相關貼文是透過匿名平台發布，校方無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

台大指出，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合公共空間合理使用與維護秩序的原則。校方不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。

