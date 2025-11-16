雞排沒來飲料先到！台大地理系校友「請喝350杯手搖」霸氣救場

為排免費雞排，台大傅鐘前聚集數百人。（資料照）

一名自稱「賭上台大大氣系招牌」的匿名網友日前宣稱，若鳳凰颱風期間台北市未放颱風假，將在台大發放雞排與珍奶。然而，預測失準後，今（16）日中午時限一到卻遲遲不見發放，現場數百人白等一場。對此，地理系校友跳出來宣布總共要請350杯手搖，並由手搖飲店家「丘森茶室」出面證實。

匿名網友在臉書粉專「黑特帝大」投稿表示，身為地理系地學組（現地理環境資源學系）的校友，看到前身同屬地理系的大氣組不守信用而感到羞愧，宣布明天（17日）中午12點，於北車微風廣場二樓西三門電扶梯上去的丘森茶室北車店，提供300杯手搖飲兌換，採先到先兌方式，並霸氣喊話「大氣系祭品文，地理系出！」

對此，「丘森茶室 Chosen Tea」也在貼文下方證實：「是真的！地理系學號b92學長已付清」，稍後更透露另一位「B972080xx學姊加碼50杯，感謝地理系」。業者隨後於官方粉專發文公告，明天中午12點將準時發放，飲品種類隨機，懇請同學以及社會賢達依照秩序兌換領取。若同學沒兌換到，也可參考門市其他優惠，「B922080xx學渣叩首，感謝B972080xx學姊加碼50杯，一起致敬地理系」。

為排免費雞排，有的民眾清晨6點就抵達台大傅鐘前排隊。（資料照）

