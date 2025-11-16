文雅畜牧場列管雞蛋偷出貨 衛福部：本週起增加抽驗

彰化文雅畜牧場仍有芬普尼蛋外流台中，有3萬顆恐下肚。（彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場芬普尼問題雞蛋事件持續延燒，近期再爆出畜牧場於產品移動管制期間，仍偷偷出貨，造成問題雞蛋流入市面，甚至被民眾購買回家、可能已經吃下肚。對此，衛福部長石崇良表示，本週起將增加抽驗件數，確保市場不再有類似情況發生。

文雅畜牧場生產的多批雞蛋遭檢出農藥「芬普尼」殘留超標，產品遭移動管制、預防性下架，且釐清問題來源前，不得在市場流通。但台中市10日在轄內「龍忠蛋行」查獲來自文雅畜牧場雞蛋，同樣檢出芬普尼殘留超標。

食藥署昨透過新聞稿指出，該批雞蛋經查是9日由案例場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。

石崇良今（16）日出席台大醫院「健康台灣深耕論壇」指出，畜牧場方面會由農業部主責調查，後續查處都需要等農政單位釐清，但也有請台中市衛生局進行了解。

石崇良解釋，農場端商品是否可以解除移動，是農政單位的權責，至於市場是否可以上架，則由衛生單位決定，相關決策通常都會由兩方同步討論後，一次做出調整，而現階段檢調仍在持續介入，因此畜牧場端仍屬禁止移動的狀態，衛福部也持續進行後市場抽查。

此外，石崇良表示，文雅畜牧場的問題蛋品是透過衛福部的例行性抽驗查出，但隨著調查與後續發現，考量台中也出現案例，維持「查到哪裡、驗到哪裡」的原則，衛福部本週起將增加抽驗件數，確保市場上不再有類似情況發生，且預計持續至年底。

