北高雄英數與AI科技競賽激發學生潛能，180名學童參賽。（高市教育局提供）

「北高雄英數能力競賽」於今（16）日在路竹區一甲國中登場，共計有路竹區180位國小五、六年級優秀學生參與；除了英數競賽，並有AI科技競賽，競爭相當激烈。

今年參加的180位學生中，除了路竹區各國小五、六年級英數優秀的學生外，也有10多位來自岡山、湖內、阿蓮地區學生，甚至台南區的優秀孩子們也同步報名。

為了讓學生提早接觸AI科技，在上午舉辦完英數競賽外，下午更舉辦了AI科技競賽，讓資訊科技能力強的學生用寫程式的能力一較高下，為孩子們打開學術以外的另外一扇窗，邁向未來無限寬廣的天空。

此次競賽由一甲國中承辦，路竹區長賴立齡區長也親自到場，為家長及學生勉勵，一甲國中李文欽也將今天設定為「學校公開日」，讓參賽學生的家長可以在激烈競賽活動中，欣賞到該校國樂合奏6首曲子。

校長李文欽表示，能夠爭取到全高雄市最高的雙語計畫補助，其中音樂、數學、自然科學、生活科技、美術競賽學校都展現傲人的成就，畢業生百分之九十錄取公立高中職等，都要歸功於帶領著全體教師夥伴打拼的主任與組長們，以及背後永遠支持著學校的家長們。

