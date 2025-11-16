馬公北辰市場火災報告提交市代會 公所整合攤商需求研議協助措施

馬公市公所與市代會，舉行北辰市場火災專案報告。（馬公市公所提供）

馬公市民代表會今（16）日排定「北辰市場火災專案報告」案，由市場管理所長蔡名傑就火警經過、災損狀況、清理進度及後續協助工作向市民代表逐項說明。多位受災攤商也特地到場旁聽，關心市場修復與復業時程，會議討論務實且集中。

市公所表示，此次火警發生於13日凌晨，燃燒面積約40平方公尺，所幸無人員受傷。消防局完成初步勘驗後，市管所即刻啟動災後清理作業，協助排除燒損物品、整理煙燻區域並維護市場動線，以減少對鄰近攤位營業的影響。清潔隊也陸續調派抓斗車、垃圾車及資源回收車，加速現場清運，讓市場基本營運條件得以維持。

在今日的專案報告中，市民代表針對攤商提出的供電修復、線路安全檢查、臨時營業空間、環境改善及攤位修繕等議題提出質詢，並要求市公所研議租金減免、急難補助等協助方式，協助攤商減輕整理期間的壓力。此外，市民代表亦請市公所儘速提出「墊付款」相關提案，送交代表會審議，以作為後續協助機制的一環。

會議結束後，黃健忠市長邀集受災攤商、市民代表及市政團隊相關同仁於市公所三樓禮堂進行「受災攤商協調座談」，以更直接方式了解攤商的實際需求。攤商在座談中提出包括臨時供電、現場安全、修繕順序、清理進度與營運中斷等項目，市公所逐一紀錄，並要求相關單位就可行部分同步展開評估。

北辰市場受災戶，出席專案報告說明需求。（馬公市代會提供）

