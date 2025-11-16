為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    文雅畜牧場遭管制仍出貨？芬普尼蛋流入台中 檢方追查誰說謊

    2025/11/16 16:29 記者陳冠備／彰化報導
    文雅畜牧場生產雞蛋自5日遭管制出貨，10日在台中市發現，有來自文雅畜牧場約4萬顆雞蛋。（記者陳冠備攝）

    文雅畜牧場生產雞蛋自5日遭管制出貨，10日在台中市發現，有來自文雅畜牧場約4萬顆雞蛋。（記者陳冠備攝）

    彰化縣衛生局於11月4日確認文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，隨即於5日通報農政單位實施移動管制。（彰化縣政府提供）

    彰化縣衛生局於11月4日確認文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，隨即於5日通報農政單位實施移動管制。（彰化縣政府提供）

    彰化縣動物防疫所、衛生局人員到牧場採樣。（彰化縣政府提供）

    彰化縣動物防疫所、衛生局人員到牧場採樣。（彰化縣政府提供）

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化文雅畜牧場生產雞蛋本月4日檢出農藥「芬普尼」超標，依法遭移動管制，禁止出貨及下架。然而，台中市食品藥物安全處10日在「龍忠蛋行」抽驗時，發現有來自文雅畜牧場的雞蛋，經查，約有4萬顆雞蛋在管制期間流出。到底是畜牧場非法私自出貨，還是蛋農誤將雞蛋上架？彰化地檢署今日表示，將再蒐集事證，釐清案情。

    毒蛋事件起於食藥署例行稽查，彰化縣衛生局於11月4日確認文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，隨即於5日通報農政單位實施移動管制，並要求回溯自10月5日後生產的蛋品全面預防性下架。然而，台中市食安處於10日在龍忠蛋行抽驗時，竟發現架上仍有來自文雅畜牧場的雞蛋，且芬普尼殘留值達0.05ppm，超出標準5倍。

    進一步追查發現，蛋行於9日購入200籃約4萬顆蛋，台中市府追溯流向後緊急追回7600顆，其餘已部分售出。

    龍忠蛋行業者喊冤表示，8日下午4點半接到畜牧場電話，被告知雞蛋「自主檢驗合格」、且「彰化縣局處長官放行」可以去載，因此9日上午才南下彰化載蛋，並無故意購買禁管蛋。

    對此，彰化縣府表示，文雅畜牧場在移動管制後進行複驗，8日確實出現「飼料與雞蛋零檢出」，依動物用藥品管理法本可解除移動管制，但該批蛋仍屬「預防性下架」範圍，不得進入市場，業者私自出貨已違反規定，已將全案移送檢方偵辦。

    彰化地檢署表示，彰化縣府確已向檢方請示能否銷毀文雅畜牧場封存雞蛋。對此檢方將會按日留下部分雞蛋，抽樣採取部份雞蛋做為證物，其餘雞蛋再交由行政機關依權責處理。彰化地檢署指出，檢察官12日進場蒐證，對方並未提及9日有出貨一事，是否違反動物用藥品管理法規範，將一併調查。

    農藥「芬普尼」對人體有害，法定芬普尼代謝物超過0.01ppm就違法。（記者陳冠備攝）

    農藥「芬普尼」對人體有害，法定芬普尼代謝物超過0.01ppm就違法。（記者陳冠備攝）

    檢驗單位進入雞場，針對環境、飼料及用水等採樣。（彰化縣政府提供）

    檢驗單位進入雞場，針對環境、飼料及用水等採樣。（彰化縣政府提供）

    熱門推播