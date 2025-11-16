中寮青年手製鹿仔樹皮燈飾 獲選桃園機場國際論壇伴手禮

取名「光豆腐」的 構樹皮燈飾，被桃園機場國際論壇選為伴手禮。（楊博惇提供）

南投縣中寮鄉人口老化，年輕人為生活被迫離鄉，中寮青年楊博惇以「中寮之藝」為名，用工藝做地方創生，研發用構樹皮纖維製作樹皮燈飾，獲得文化部社區營造獎後，經文化界媒合，桃園機場上週舉辦國際論壇，即採用「中寮之藝」的樹皮燈飾「光豆腐」當伴手禮，讓國外的來賓大為驚艷。

楊博惇20多年前因過敏症，隨爺爺廖修霖和奶奶劉碧麗從台北遷居南投縣中寮鄉，鄉下的生活讓他身體變好，從小看爺爺廖修霖創立瀧林書齋，幫在地的小朋友設立讀書和做功課的好環境，義務教小朋友英文；也看到奶奶教社區媽媽做花布包，幫中寮鄉的婦女開創另一種產業，在他心中埋下一顆種子，拿到碩士學位後，因有志同道合的同輩，他才決定回到中寮鄉做地方創生。

楊博惇指出，因鄉間到處可見構樹，因此從過去植物染的經驗發想，嘗試以構樹皮纖維來創作，去年構樹皮燈飾的地方工藝，獲得文化部社區營造獎，其自然柔和的造型受到不少人的注意，今年獲得文化界人士的推薦媒合，桃園機場上週舉辦的國際論壇，即採用構樹皮燈飾作伴手禮。

楊博惇說，這座取名為「光豆腐」樹皮燈飾，僅8公分大小，可用USB接頭充電，2名高中畢業留鄉做工藝的年輕人和社區媽媽，以1 月時間完成作品，桃園機場上週將該伴手禮送給參加的來賓，外國來賓大為驚艷，都說第一次看到，有人當天沒拿到，隔日還專程回桃機索取。

「中寮之藝」地方工藝創生，讓年輕人留下來製作構樹皮燈飾。（楊博惇提供）

楊博惇帶領「中寮之藝」用工藝做地方創生，他身後就是不同造型的構樹皮燈飾。（記者陳鳳麗攝）

