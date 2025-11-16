手搖飲店竟用「科技海綿」刷茶桶！網崩潰：突然覺得身體超毒

近日一名網友爆料，許多飲料店都在用科技海綿清潔茶桶，引發大批網友驚呼「身體突然覺得超毒」。（資料照）

一名網友爆料，有人竟拿「科技海綿」刷手搖飲茶桶，引發大批網友驚呼「身體突然覺得超毒」。也有人提醒，科技海綿含有三聚氰胺、甲醛等成分，不適合接觸任何食物器具。

一名網友近日在Dcard發文爆料，她在Threads上看到很多飲料店都在用科技海綿刷茶桶，讓她瞬間嚇壞，「科技海綿真的不要拿來刷食物會碰到的東西啦！那個東西有毒啦！」

貼文曝光後，底下竟有知名手搖品牌被網友點名，讓原PO更崩潰直呼：「可惡，這可是我的愛店，我幾乎每天都會去！謝謝你們，我直接戒掉手搖成癮…現在任何一間手搖店都不敢相信了。」

不少網友看完也嚇到不行，紛紛留言，「突然覺得自己身體超毒」、「科技海綿就是超細砂紙，用在器具上會刮出刮痕，細菌更容易躲進去」、「科技海綿有三聚氰胺、甲醛，熱水還會加速釋出，喝進身體根本慢性自殺」。

不少曾在餐飲業工作的網友也在留言區直言，「我以前在某連鎖餐廳打工，刷杯子也是用科技海綿！當時還不知道有毒。」、「我打工的店是用碳酸鈉熱水泡過，再用科技海綿刷茶桶、刷熱水壺。」，還有一位網友表示，「曾提醒老闆跟店長不能用，他們死不聽，後來打去衛生局，她竟說『沒有嚴格規定』……」，令她十分震驚。

