為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    手搖飲店竟用「科技海綿」刷茶桶！網崩潰：突然覺得身體超毒

    2025/11/16 17:10 即時新聞／綜合報導
    近日一名網友爆料，許多飲料店都在用科技海綿清潔茶桶，引發大批網友驚呼「身體突然覺得超毒」。（資料照）

    近日一名網友爆料，許多飲料店都在用科技海綿清潔茶桶，引發大批網友驚呼「身體突然覺得超毒」。（資料照）

    一名網友爆料，有人竟拿「科技海綿」刷手搖飲茶桶，引發大批網友驚呼「身體突然覺得超毒」。也有人提醒，科技海綿含有三聚氰胺、甲醛等成分，不適合接觸任何食物器具。

    一名網友近日在Dcard發文爆料，她在Threads上看到很多飲料店都在用科技海綿刷茶桶，讓她瞬間嚇壞，「科技海綿真的不要拿來刷食物會碰到的東西啦！那個東西有毒啦！」

    貼文曝光後，底下竟有知名手搖品牌被網友點名，讓原PO更崩潰直呼：「可惡，這可是我的愛店，我幾乎每天都會去！謝謝你們，我直接戒掉手搖成癮…現在任何一間手搖店都不敢相信了。」

    不少網友看完也嚇到不行，紛紛留言，「突然覺得自己身體超毒」、「科技海綿就是超細砂紙，用在器具上會刮出刮痕，細菌更容易躲進去」、「科技海綿有三聚氰胺、甲醛，熱水還會加速釋出，喝進身體根本慢性自殺」。

    不少曾在餐飲業工作的網友也在留言區直言，「我以前在某連鎖餐廳打工，刷杯子也是用科技海綿！當時還不知道有毒。」、「我打工的店是用碳酸鈉熱水泡過，再用科技海綿刷茶桶、刷熱水壺。」，還有一位網友表示，「曾提醒老闆跟店長不能用，他們死不聽，後來打去衛生局，她竟說『沒有嚴格規定』……」，令她十分震驚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播