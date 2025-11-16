2女南庄加里山脫隊迷途 苗消3小時尋獲平安引導下山

2名女山友昨在加里山步道1.5公里鐵道路段迷途，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，將2人平安引導下山。（圖由消防提供）

秋高氣爽是登山踏青好季節，苗栗縣南庄鄉加里山秋冬之際，山頂雲海景色美不勝收，山友絡繹於途。2名女山友昨在加里山步道1.5公里鐵道路段迷途，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，將2人平安引導下山。

苗栗縣政府消防局表示，2名女山友參與一團6人昨天上午7點從大坪登山口起登，上午10點50分左右回程在步道1.5公里鐵道路段迷途脫隊，誤入支線迷路，同行友人趕緊報案。

請繼續往下閱讀...

消防局獲報後，派遣南庄分隊、山搜分隊4人分梯次上山搜尋，搜救人員由山腰上切進入山區，在海拔約 1750公尺處成功呼喊到回應，於昨天下午1點48分在海拔約1800公尺位置順利接觸2人，平安引導下山。

消防人員提醒，近期山區天氣多變、雲霧易起，尤其大坪登山口周邊林相濃密、支線岔路複雜，極易因視線不佳或路徑判斷錯誤而迷途，呼籲山友務必提高警覺並遵守登山安全守則。

2名女山友昨在加里山步道1.5公里鐵道路段迷途，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，將2人平安引導下山。（圖由消防提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法