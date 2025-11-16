為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2女南庄加里山脫隊迷途 苗消3小時尋獲平安引導下山

    2025/11/16 16:13 記者彭健禮／苗栗報導
    2名女山友昨在加里山步道1.5公里鐵道路段迷途，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，將2人平安引導下山。（圖由消防提供）

    2名女山友昨在加里山步道1.5公里鐵道路段迷途，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，將2人平安引導下山。（圖由消防提供）

    秋高氣爽是登山踏青好季節，苗栗縣南庄鄉加里山秋冬之際，山頂雲海景色美不勝收，山友絡繹於途。2名女山友昨在加里山步道1.5公里鐵道路段迷途，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，將2人平安引導下山。

    苗栗縣政府消防局表示，2名女山友參與一團6人昨天上午7點從大坪登山口起登，上午10點50分左右回程在步道1.5公里鐵道路段迷途脫隊，誤入支線迷路，同行友人趕緊報案。

    消防局獲報後，派遣南庄分隊、山搜分隊4人分梯次上山搜尋，搜救人員由山腰上切進入山區，在海拔約 1750公尺處成功呼喊到回應，於昨天下午1點48分在海拔約1800公尺位置順利接觸2人，平安引導下山。

    消防人員提醒，近期山區天氣多變、雲霧易起，尤其大坪登山口周邊林相濃密、支線岔路複雜，極易因視線不佳或路徑判斷錯誤而迷途，呼籲山友務必提高警覺並遵守登山安全守則。

    2名女山友昨在加里山步道1.5公里鐵道路段迷途，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，將2人平安引導下山。（圖由消防提供）

    2名女山友昨在加里山步道1.5公里鐵道路段迷途，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，將2人平安引導下山。（圖由消防提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播