    首頁 > 生活

    澎湖花嶼封島醫療不中斷 衛生局長陳淑娟率隊 破浪溫馨巡醫

    2025/11/16 16:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    花嶼封島8天，衛生局長陳淑娟（中）率醫護團隊前進花嶼。（陳淑娟提供）

    鳳凰颱風與東北季風共伴效應，澎湖望安鄉花嶼村交通船連續停航8天，澎湖縣政府衛生局把握望安鄉公所今（16）日緊急包租「海有20號」快艇運送物資之機會，由局長陳淑娟領軍登島，展開巡迴醫療行動。

    衛生局長陳淑娟偕同科長黃淑芬、惠民醫院王理剛醫師，攜帶必要藥品與醫療器，與生活物資一同搭船送抵花嶼，為村民提供慢性病診療、處方開立與健康諮詢，安撫因封島而焦慮的情緒，共診療3人，其中1人外傷。

    陳淑娟指出，自鳳凰颱風侵襲以來，花嶼封島已影響居民日常生活，但衛生室備藥充足，慢性病用藥供應穩定，並啟動遠距醫療機制，確保就醫不中斷。封島期間，由義大醫院派駐護理人員堅守崗位，共協助完成11人次內科看診，整體運作順暢，展現專業與責任感。

    為感謝駐地護理人員（義大醫院IDS）及交接的衛生室護理人員在艱困環境中堅守崗位、守護鄉親健康，陳淑娟代表縣長陳光復頒發慰勉獎金各1000元。

    她強調，離島鄉親的醫療困境，特別是在天候嚴峻、斷航多日的時刻，醫療的可近性更顯重要，縣府團隊絕不能坐視不管，必須主動出擊，將醫療送到最需要的地方。

    望安之星只開到東嶼坪，鄉公所雇請新揚快艇接駁10名旅客至東吉。（望安鄉公所提供）

