    「台江媽祖」房仲最愛！台南同慶宮聖母傳奇開拍單元劇

    2025/11/16 15:52 記者王姝琇／台南報導
    傳聞「超會賣房」的同慶宮聖母是不動產業者的最愛，同慶宮建廟及濟世流傳著許多傳奇，今天特別舉行《台江媽祖》開鏡儀式，將聖母傳奇以單元劇方式拍攝。（記者王姝琇攝）

    傳聞「超會賣房」的同慶宮聖母是不動產業者的最愛，同慶宮建廟及濟世流傳著許多傳奇，今天特別舉行《台江媽祖》開鏡儀式，將聖母傳奇以單元劇方式拍攝。（記者王姝琇攝）

    傳聞「超會賣房」的同慶宮聖母是不動產業者的最愛。同慶宮建廟及濟世流傳著許多傳奇，今天特別舉行《台江媽祖》開鏡儀式，將聖母傳奇以單元劇方式拍攝，讓更多人認識當地「台江媽祖」及守護庄頭的精神。

    安南區長魏文貴表示，同慶宮聖母自濟世以來，已將近30年，除延續傳承同慶宮建廟初衷濟世弘法以富濟貧外，也曾配合慈善團體辦理公益活動；本次《戲說台灣》將以單元劇方式拍攝同慶宮建廟傳奇典故，闡述「台江媽護庄池」的信仰概念，希望透過此劇的開播，也能讓全台民眾珍視這歷史記憶及深刻認識當地信仰中心「台江媽祖」及守護庄頭的精神。

    同慶宮始於1989年，由李秀碧及吳坤憲迎請正統鹿耳門聖母廟的天上聖母（黑面三媽）分靈神尊回家供奉，1999年媽祖指示開始濟世辦事，並賜予宮號「同慶宮」；2005年取得建地，最終在2019年入火安座，完成建廟大典。值得一提的是，建廟期間台江媽祖曾藉由九龍天冠在空中顯化出通天柱，一條白線直入雲霄，印證台江媽所說的「身坐蓮花台，直通天台」。

    此外，同慶宮台江媽祖以其獨特的修行方式和濟世服務聞名，提供「厝場加持」等科儀服務，信徒們相信透過這些儀式能改善運勢、促進交易圓滿成交，獲得「超會賣房」的台江媽祖稱號，口耳相傳之下，同慶宮也成為不動產業者的最愛。

    《戲說台灣》以單元劇開拍同慶宮建廟暨台江媽護庄池的傳奇故事。（記者王姝琇攝）

    《戲說台灣》以單元劇開拍同慶宮建廟暨台江媽護庄池的傳奇故事。（記者王姝琇攝）

    同慶宮建廟期間在廟體九龍天冠上的通天柱，恰好有一條白線直入雲霄，印證了台江媽祖「身坐蓮花台，直通天台」之說。（同慶宮提供）

    同慶宮建廟期間在廟體九龍天冠上的通天柱，恰好有一條白線直入雲霄，印證了台江媽祖「身坐蓮花台，直通天台」之說。（同慶宮提供）

