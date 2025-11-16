為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    教育部推大學電費分9等級補助 明年起依節電成效獎勵

    2025/11/16 15:35 記者楊綿傑／台北報導
    教育部擬對大學推電費分級方案，依節電成效獎勵或追回補助。（記者楊綿傑攝）

    教育部擬對大學推電費分級方案，依節電成效獎勵或追回補助。（記者楊綿傑攝）

    為因應支持公私立大學電費的預算壓力，教育部擬推「電費分級補助方案」，以學校規模及用電情況分成9個等級，並依節電成效給予獎勵或追回補助款，規劃從明年開始實施獎勵制度，後年再進一步往獎勵與追回款項方向並行推進，以促進校園能源使用及管理效率，邁向永續校園。

    公私立大專校院歷年來優惠電價及凍漲差額，過去皆由台電自行吸收，近2年由教育部編列預算支應。教育部指出，根據台電提供資料，編列預算支應大專校院優惠電價及凍漲差額，114及115年度分別編列20.7億元、25.8億元，皆全額補助大專校院優惠電價及歷次凍漲差額。

    對於新方案，教育部說明，依據行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」設定，每年節約1%為目標。計算方式為〔（今年用電量－去年用電量）÷去年用電量〕×100%。補助將依學校屬性包括國立、私立大學、私立技專校院等，及用電規模大、中、小分為9個等級，依節電成果給予不同獎勵，或辦理部分補助款追回。

    教育部提到，新方案規劃自115年度試辦，採「僅獎勵、不追回」方式，116年度才正式辦理獎勵及追回部分補助款，且每一年將持續滾動調整與檢討，盼各大專校院應積極落實節能減碳行動，強化校園能源管理與碳盤查，推動節能設備改善，將碳中和與大學社會責任融入校務與教學，朝向永續校園目標前進。

    但教育部也強調，新方案仍未定案，刻正透過大專校院五大協進會徵詢會員學校意見，將依相關建議修正方案並進行滾動檢討，必要時再邀集五大協進會開會討論。若學校因新增或擴建校舍、舉辦大型活動或辦理全國性考試等因素導致用電增加，可提出資料申請扣除，重新計算節電成效。方案設計兼顧公平性與彈性，避免對不同發展階段或專業領域的學校造成不利。

