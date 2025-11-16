為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鞭炮炸街！ 台南美食城遊客「狂吃煙」 網友諷：吸好吸滿

    2025/11/16 14:49 記者王姝琇／台南報導
    台南知名美食城「石精臼」外傳出陣陣鞭炮聲，濃煙直灌入騎樓影響民眾用餐。（圖／翻攝Threads_wu.eason）

    台南知名美食城「石精臼」外傳出陣陣鞭炮聲，濃煙直灌入騎樓影響民眾用餐。（圖／翻攝Threads_wu.eason）

    台南著名石精臼美食區外的大馬路上，15日晚上因廟會活動燃放大量煙火，遊客享受美食還得配著濃煙吃，相當狼狽。網友諷：吸好吸滿！而北港媽為期8天的南都巡歷今登場，南市府也呼籲「少香、減炮」等原則。

    有網友在網路分享影片，位在石精臼美食區前的民族路，神轎經過時人員燃放煙火接駕，瞬間燃起濃煙直直灌入騎樓，馬路也被煙霧籠罩，鞭炮聲持續近1分鐘沒有間斷，吸引許多民眾圍觀。但一旁正在享用美食的遊客可就不樂意了，一邊吃美食，還得忍受濃煙襲擊，「在石精臼外面騎樓吃東西的客人，應該都燻哭了，這煙真的好大，而且風向剛好往騎樓灌。」

    南市環保局回應表示，根據民眾上傳拍下之影片，可明顯見到燃放大量鞭炮、煙火，產生粒狀污染物造成明顯空氣污染，後續將依影片進行蒐證後，如可認定廟會活動或行為人施放，將依《空污法》第32條開罰，最高可處10萬元以下罰鍰。

    此外，民政局長姜淋煌則強調，北港媽一連8天的南都巡歷今天隆重登場，市府跨局處全力投入協助，也有不少民眾沿途設香案桌接駕，秉持「少香、減炮、優質、環保」原則，期盼民眾在展現虔誠信仰的同時，也要共同維護城市的環境品質。

