    首頁 > 生活

    新北強化AI教育布局 贈《創意三十問》326本培養學生創新DNA

    2025/11/16 13:55 記者羅國嘉／新北報導
    丹鳳高中近200位國中7、8年級學生，參加青少年創意思考30問專題演講。（教育局提供）

    丹鳳高中近200位國中7、8年級學生，參加青少年創意思考30問專題演講。（教育局提供）

    AI快速發展下，創意與提問能力成為學生最關鍵的核心競爭力。新北市教育局與前台積電副總經理杜隆欽於丹鳳高中舉辦贈書活動，將《青少年創意思考三十問》贈予全市國、高中共326本，協助教師推動創意思考課程，為新北打造面向未來的創新學習力。

    教育局長張明文指出，AI永遠無法取代人類的創造力，教育的使命是讓創意成為可以看得見、學得會的能力。新北市持續透過跨域課程、STEAM教學與創意教育推廣，引導學生從提問到解決問題，建立能與AI共學、以創新領先的學習力。

    張明文表示，這套「創意三十問」所帶出的發明性問題，將成為推動新北數位與科學教育的「AI神隊友」，協助教師為課程增添廣度、深度與樂趣，為孩子點亮創新DNA，培養面向未來的競爭力。

    《青少年創意思考三十問》作者、清大榮譽教授沙永傑也分享，自己從8年前起以義務方式在中小學推動創意教育，教授「萃思（TRIZ）創意思考」，希望讓創新能力從小扎根。為了讓學生易於理解，他特別將理論以通俗文字重寫，書中以「三十問」帶入便利性、空間、材料、物理、化學與演化趨勢等領域，搭配生活實例循序引導孩子探索創意思維。

    教育局表示，新北市長期推動AI與科學教育向下扎根，結合產官學合作能量，建立K-12創新學習生態鏈，使創意成為新北孩子的日常能力。近年在全國科展、IEYI世界青少年發明展、機關王世界賽等國際舞台屢獲佳績，展現深耕STEAM教育的成果。

    教授利用生活中常見的物品，來表達透過創意思考進而發明創造的概念。（教育局提供）

    教授利用生活中常見的物品，來表達透過創意思考進而發明創造的概念。（教育局提供）

