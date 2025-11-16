為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 葉彥伯點名「蛋行為何沒下架」

    2025/11/16 13:53 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化芬普尼蛋外流台中，有3萬顆恐落肚。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜牧場有4萬顆芬普尼雞蛋外流到台中，有3萬顆恐已下肚。對此，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，根據抽驗結果，該場有持續性污染的問題，衛福部在11月10日宣布該場蛋品全面預防性下架，為何台中市梧棲區龍忠蛋行沒有下架，還在同一天讓台中市抽驗，應釐清是否有違反食安法。

    葉彥伯指出，抽驗文雅畜牧場20多件洗選蛋與籃裝蛋，發現有芬普尼超標有持續性污染，下架回收應回溯1個月。因此在11月7日就通知相關縣市政府，文雅畜牧場10月5日後生產的雞蛋都要預防性下架。

    葉彥伯強調，衛福部在11月10日宣布文雅畜牧場所有蛋品全面預防性下架，場內蛋品全面禁止銷售，但龍忠蛋行11月10日卻架上還有雞蛋可以讓台中市進行抽驗。按理說，蛋行就算誤信畜牧場的話載回200籃雞蛋，也應該要全面下架，怎麼還會有機蛋可以讓台中市府人員抽驗。

    葉彥伯指出，畜牧場與蛋行之間，都有出貨單與進貨單，因此，台中市政府應該追查，龍忠蛋行到底從10月5日起到底向文雅畜牧場進了多少顆雞蛋，為何11月10日理應全面下架，卻完全置之不理，還能夠等到台中市人員來抽驗。

    台中市府人員在11月10日到龍忠蛋行，照理應該全面下架文雅畜牧場雞蛋，並非進行抽驗，這都要調查與釐清，至於龍忠蛋行這批雞蛋未下架，也應該全面清查這一個月從文雅畜牧場進貨雞蛋數量與去向，才能給民眾合理的交代。

    彰化芬普尼蛋外流台中，有3萬顆恐落肚。（彰化縣政府提供）

    彰化芬普尼蛋外流台中，有3萬顆恐落肚。（彰化縣政府提供）

    彰化芬普尼蛋外流台中，彰化衛生局長葉彥伯點名蛋行為何沒有下架。（民眾提供）

    彰化芬普尼蛋外流台中，有3萬顆恐落肚。（彰化縣政府提供）

