1年做13科醮！吳政憲籙士燈牆紀錄「人生百醮」目標

延陵道壇庚玄閣以籙士燈佈置成的「人生百醮牆」。（記者王姝琇攝）

延陵道壇第6代掌門人吳政憲道長創建「庚玄閣」，其中以籙士燈佈置成「人生百醮牆」格外引人注目。吳政憲說，每位道長做科醮都會留下籙士燈作紀念，象徵人生歷練，迄今累積10幾、20年我們將迎來百場紀錄。

人生百醮是一般道長不敢奢求的目標，吳政憲離達標只剩幾步之遙。他說，每科建醮都不簡單，同一間廟宇建醮間隔少則3、40年，甚至6、70年，一個道長一輩子要做10科醮都很難，我立下百場目標眼看就要達標；而籙士燈是醮典期間懸掛的特有燈籠，一表權威性，二表道士對建醮過程負完全責任的態度，對道長而言是莫大榮譽，遂特別做成「人生百醮牆」。

請繼續往下閱讀...

吳政憲分享，12生肖中屬鼠和龍被視為是好的生肖，宮廟座向對上，這2個生肖年在府城到處都能看到建醮科儀熱鬧進行著。他說，去年龍年延陵道壇就接了13科醮，這是許多道長一輩子的經驗量，對我來說是大家對我的認定與認同；目前部分籙士燈移到台南美術館出展，另有舊照片、道長絳衣、蔽膝手爐、符籙、朝天大懺等，讓大眾一窺台灣道教文化精髓。

吳政憲提到，特別展出的延陵道壇第3代「府城道紀司」吳澤仕，前往龍虎山受籙受封的廣信符天師符籙，至少有150年以上歷史，難得出展，此次展覽讓平常少接觸到道教文物的民眾，可以認識道教的藝術和美學，也讓年輕人了解這個老行業。

延陵道壇庚玄閣部分籙士燈移到台南美術館出展。（記者王姝琇攝）

延陵道壇第6代掌門人吳政憲（圖）化身導覽員，為民眾解說道教文化精髓。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法