為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1年做13科醮！吳政憲籙士燈牆紀錄「人生百醮」目標

    2025/11/16 13:33 記者王姝琇／台南報導
    延陵道壇庚玄閣以籙士燈佈置成的「人生百醮牆」。（記者王姝琇攝）

    延陵道壇庚玄閣以籙士燈佈置成的「人生百醮牆」。（記者王姝琇攝）

    延陵道壇第6代掌門人吳政憲道長創建「庚玄閣」，其中以籙士燈佈置成「人生百醮牆」格外引人注目。吳政憲說，每位道長做科醮都會留下籙士燈作紀念，象徵人生歷練，迄今累積10幾、20年我們將迎來百場紀錄。

    人生百醮是一般道長不敢奢求的目標，吳政憲離達標只剩幾步之遙。他說，每科建醮都不簡單，同一間廟宇建醮間隔少則3、40年，甚至6、70年，一個道長一輩子要做10科醮都很難，我立下百場目標眼看就要達標；而籙士燈是醮典期間懸掛的特有燈籠，一表權威性，二表道士對建醮過程負完全責任的態度，對道長而言是莫大榮譽，遂特別做成「人生百醮牆」。

    吳政憲分享，12生肖中屬鼠和龍被視為是好的生肖，宮廟座向對上，這2個生肖年在府城到處都能看到建醮科儀熱鬧進行著。他說，去年龍年延陵道壇就接了13科醮，這是許多道長一輩子的經驗量，對我來說是大家對我的認定與認同；目前部分籙士燈移到台南美術館出展，另有舊照片、道長絳衣、蔽膝手爐、符籙、朝天大懺等，讓大眾一窺台灣道教文化精髓。

    吳政憲提到，特別展出的延陵道壇第3代「府城道紀司」吳澤仕，前往龍虎山受籙受封的廣信符天師符籙，至少有150年以上歷史，難得出展，此次展覽讓平常少接觸到道教文物的民眾，可以認識道教的藝術和美學，也讓年輕人了解這個老行業。

    延陵道壇庚玄閣部分籙士燈移到台南美術館出展。（記者王姝琇攝）

    延陵道壇庚玄閣部分籙士燈移到台南美術館出展。（記者王姝琇攝）

    延陵道壇第6代掌門人吳政憲（圖）化身導覽員，為民眾解說道教文化精髓。（記者王姝琇攝）

    延陵道壇第6代掌門人吳政憲（圖）化身導覽員，為民眾解說道教文化精髓。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播