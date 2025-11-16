台中氣墊城堡塌陷 新北議員翁震州：業者應注意現場安全管理

台中市低碳協會主辦氣墊城堡活動，昨晚傳塌陷意外。（取自「ni3222222」Threads）

台中市低碳協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦「翔童樂馬戲團第二彈」活動，昨晚在台中安和公園進行時，充氣的氣墊城堡因電線遭外力扯斷、插頭斷裂，導致設備洩氣塌陷，造成1名孩子右腳輕微擦傷，驚嚇現場家長、孩童。上週才協辦氣墊樂園活動的新北市議員翁震州提醒，業者舉辦活動應注意場地安全與現場管理，確保遊戲秩序與安全，隨時做好緊急應變。

立委吳秉叡因長期關心兒童權益，近年來都在萬聖節前後舉辦氣墊樂園活動，為節慶增添熱鬧氛圍之外，也透過氣墊樂園營造親子關係，和小朋友們打成一片，活動相當受親子族群歡迎。

上週與吳秉叡協辦氣墊樂園活動的翁震州表示，活動舉辦前1天都會測試氣墊充氣情形，且於開始前也會再次由工作人員及廠商，全面檢測過1遍。活動中，針對機電及氣墊風口等重要地方，周遭會規畫架設安全範圍，並有工作人員巡檢，且落實管制氣墊遊戲時人數，不讓氣墊超過負載重量，以保護參與的小朋友安全。

翁震州提醒，業者舉辦相關活動應注意場地安全、現場管理以及做好緊急應變，如遇大雨、雷擊或電力不穩等情形，應立即暫停使用，避免孩童因濕滑或設備異常而發生意外；每座氣墊應安排工作人員駐點管理，協助孩童安全上下場，並適時提醒保持適當距離與正確遊戲姿勢，確保遊戲秩序與安全；現場應配備急救箱及醫護支援，以及時處理擦傷、碰撞等突發狀況，提供緊急救護服務。

新北市議員翁震州提醒，業者舉辦活動應注意場地安全與現場管理，做好緊急應變。（資料照）

