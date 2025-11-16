花海挨批遭批無特色、人潮不如昔 台中觀旅局：已突破百萬大關

議員質疑新社花海人潮不如昔，觀旅局則表示，人潮已破百萬。（市府提供）

2025新社花海暨台中國際花毯節正展開，民進黨台中市議員曾朝榮痛批今年新社花海、花毯節失去吸引力、內容老舊、創意停滯，導致人潮一年不如一年，甚至出現「接駁車等人」的尷尬景象。他批評市府行政未檢討、活動定位混亂，讓曾經風光的20年品牌逐漸走樣。

台中市觀旅局長陳美秀指出，活動首日因颱風外圍環流短暫停演，但後續人潮已回升，截止15日，累計參觀人次已正式突破「百萬」大關，農特產品銷售飆破1500萬，將再與農業局共同檢討創意展區、主題設計與整體行銷。

曾朝榮指出，新社花海自前市長胡志強時期起已舉辦20年，早期單日可湧入20至30萬人潮，東山路塞車塞到民眾願意忍耐15天，顯示活動魅力十足。但如今觀光客逐年遞減，假日難以突破5萬人，以前人等車，現在變成車等人，活動吸引力大幅衰退。

他更質疑，今年花毯節的造景粗糙、毫無新意，僅以木板上色、保麗龍雕塑與零星盆栽拼湊，30公頃園區卻只有4、5個拍照點，完全看不出主題，更不像曾以「花博城市」自豪的台中。他痛批這樣的品質怎麼跟國際比？又怎麼延續台中花海的榮景？

他批觀旅局、農業局、建設局、交通局各做各的，市府沒有整體主導，讓民眾完全無感；高雄近年靠新景點、演唱會與重大活動吸引超過7千萬人次，全台都能感受到城市魅力；反觀台中，景點老化、商圈衰退，旅客來台中，只知道要去新光三越，台中真的是六都第二大城的觀光規格嗎？

交通局表示，接駁平日三線、假日五線均依人潮調度，尖峰仍達八成載運率，後續會調整動線與宣導。

農業局表示，八縣市農特產館為歷年最大規模，攤商普遍反映買氣良好，會持續推動在地農產結合。

觀旅局表示，新社花海累計參觀人次已正式突破「百萬」大關。（市府提供）

