為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中梧棲蛋行賣芬普尼蛋 網友憤貼「賣毒蛋」標籤

    2025/11/16 12:39 記者歐素美／台中報導
    龍忠蛋行16日拉下鐵門並未營業。（記者歐素美攝）

    龍忠蛋行16日拉下鐵門並未營業。（記者歐素美攝）

    彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標列移動管制，台中市梧棲區的「龍忠蛋行」9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，但有民眾今天去店退貨卻撲空，網友氣憤將蛋行標示為「賣毒蛋」。

    彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處查獲梧棲區「龍忠蛋行」9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，14日檢驗出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符，其中已有3240台斤流入市面，分別賣散客及35家小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

    龍忠蛋行林姓業者昨在社群網路表示，11月5日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載貨，9日上午8時多，他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋。

    有網友在該蛋行名稱後標註「賣毒蛋」，龍忠蛋行今天上午拉下鐵門並未營業，有民眾開車載著10日購買的一箱雞蛋想要退貨卻撲空，民眾表示，家裡有10餘人，蛋的用量大，5、6年來都跟龍忠蛋行購蛋，10日來買蛋時還特別詢問，老闆稱沒問題，才買了300元雞蛋，已吃了5、6顆蛋，昨天看到新聞報導才知道蛋有問題，前來退蛋，不料蛋行沒營業，300元只能自行吸收，將把蛋全部打入田裡當肥料。

    民眾打算退回的毒蛋。（記者歐素美攝）

    民眾打算退回的毒蛋。（記者歐素美攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播