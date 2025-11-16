台中梧棲蛋行賣芬普尼蛋 網友憤貼「賣毒蛋」標籤

龍忠蛋行16日拉下鐵門並未營業。（記者歐素美攝）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標列移動管制，台中市梧棲區的「龍忠蛋行」9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，但有民眾今天去店退貨卻撲空，網友氣憤將蛋行標示為「賣毒蛋」。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處查獲梧棲區「龍忠蛋行」9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，14日檢驗出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符，其中已有3240台斤流入市面，分別賣散客及35家小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

龍忠蛋行林姓業者昨在社群網路表示，11月5日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載貨，9日上午8時多，他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋。

有網友在該蛋行名稱後標註「賣毒蛋」，龍忠蛋行今天上午拉下鐵門並未營業，有民眾開車載著10日購買的一箱雞蛋想要退貨卻撲空，民眾表示，家裡有10餘人，蛋的用量大，5、6年來都跟龍忠蛋行購蛋，10日來買蛋時還特別詢問，老闆稱沒問題，才買了300元雞蛋，已吃了5、6顆蛋，昨天看到新聞報導才知道蛋有問題，前來退蛋，不料蛋行沒營業，300元只能自行吸收，將把蛋全部打入田裡當肥料。

民眾打算退回的毒蛋。（記者歐素美攝）

