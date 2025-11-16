馬路三寶？ 彰南路行人庇護島9度遭撞引熱議 公路局要求償

休旅車撞斷行人庇護島的標誌牌。（圖由警方提供）

彰化市彰南路路口行人庇護島完工啟用至今已半年之久，不料接連傳出車輛「騎」上庇護島，造成庇護島反光錐、標誌牌與島標斷裂，經警方統計至今已多達9次，網友譏「三寶太多」，但也有人認為是設計瑕疵；公路局彰化工務段長廖志彬則指出，該宣導的、該改善的都做了，對於一再有車輛肇事，他們也感到無奈，不過由於受損的標誌牌等都屬公物，因此他們不排除對肇事者求償。

彰化市彰南路2段與513巷口，本月11日中午發生一起小貨車自撞行人庇護島事故，小貨車穿越馬路轉彎瞬間，突然「騎」上庇護島卡住，還險些翻車，駕駛下車查看發現輪胎爆胎，警方獲報趕往現場協助。有民眾統計以為這是今年第8起車輛撞庇護島事故，不過有網友PO文指出，其實10月26日下午還有一起，地點在彰化市彰南路二段與三竹路口前，休旅車欲迴轉時不慎撞到行人庇護島，致使左前車頭破損，庇護島標誌牌被撞斷，島標語反光錐也受損。因此這起依時間排序，應該是第8起事故，11月11日的事故則是第9起。

網友笑稱「看來庇護島要進忠烈祠了」，還有人譏諷說，馬路三寶開車就愛「切西瓜」，這麼大的目標也會撞上去，只能說眼睛太瞎；但也有人認為是庇護島設計有問題，才會導致事故頻傳。

彰化工務段長廖志彬無奈表示，他們還曾為此邀集學者專家來現勘，都認為設計沒有問題；該做的都做了，也都持續宣傳；反光錐一支要價千元，鋁製標誌牌貴更多，他們不排除對肇事者求償。

行人庇護島的標誌牌被撞斷，公路局不排除對肇事駕駛求償。（圖由警方提供）

黃色反光錐一支要價千元，鋁製標誌牌貴更多。（圖由警方提供）

