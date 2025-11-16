「16人點5份披薩」被義國店家公審 她逆風挺：老闆會生氣沒有很奇怪

台灣遊客赴義大利旅遊時，因為16人只點5份披薩、3杯啤酒，被披薩店老闆拍片公審。胡采蘋分享看法：「這種事情不要說是發生在義大利，如果是發生在台灣，大家應該也會覺得餐廳很可憐。」圖為披薩示意圖。（路透）

近期有台灣遊客赴義大利旅遊時，因為16人只點5份披薩、3杯啤酒，被披薩店老闆拍片公審，店家社群後續被許多網友灌爆，老闆後續則透過影片道歉。「財經網美」胡采蘋對此則是在臉書分享看法，並提到：「這種事情不要說是發生在義大利，如果是發生在台灣，大家應該也會覺得餐廳很可憐。」

胡采蘋16日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提到，儘管有同團遊客出來說，導遊已經跟老闆溝通過會吃得比較少，但「吃得比較少」本來就不是精確的概念，老闆可能沒有想到連酒水都不點，膽在歐洲吃飯大家就是會點酒的，甚至還會點好幾種酒。

胡采蘋認為，這事件最大的問題是酒水，「你可以說你吃不下、有時差，但16個人連飲料都只點三杯，連氣泡水或礦泉水都不喝，難道一群人都不渴嗎」？坦白說現場一定一堆人拿自己的瓶裝水出來喝吧，這種畫面老闆看到會生氣「真的沒有很奇怪」。

胡采蘋強調，「去歐洲玩就不要還省這點錢」，那家餐廳的披薩是6到10歐元，大概400到600台幣，雖然比必勝客貴，但義大利披薩真的就是好吃。胡采蘋分享：「我第一次在羅馬街頭吃到披薩簡直嚇瘋，我這輩子之前吃的也是披薩嗎，義大利就算是威尼斯路上一個隨便的只有塗蕃茄層的薄披薩，都讓人感覺到對美食的理解提升好幾個境界。」

胡采蘋提到：「去歐洲玩就開心玩，我最開心的就是那年跟很會玩的朋友去克羅埃西亞，一路吃了三家米其林，住超好的旅館和民宿，早上被海鷗叫醒，下午去亞得里亞海坐船進生蠔田吃生蠔，晚上去酒莊品酒，天天都好玩。」

回歸事件本身，胡采蘋認為「吃不下」並非是事件重點，「3杯啤酒」就可以說明很多事，而且義大利人就是這樣，「喜歡的時候愛得不得了，不高興就罵罵號」。胡也奉勸：「真的不要去人家網頁洗一星，我感覺被洗到的是我們的臉啊。」

