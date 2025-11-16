台灣阿姨遊日本買藥妝碎念 竟聽到全店異口同聲「這1句」

近期社群平台Threads瘋傳一則趣事，有台灣遊客赴日觀光，卻在刷卡結帳前不確定使用選哪種幣別，意外獲得整間店內的其他台灣人熱心救援。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

台灣人熱衷去日本觀光旅遊，身影遍布各地城市或郊區。一名女網友透露，她日前去九州熊本一間藥妝店消費，偶然聽到有位台灣大姐結帳前，因不知該選哪種幣別不斷碎念，另一側台籍店員聽到後當即高喊「選日幣」，竟意外帶動整店台灣人同聲高喊「選日幣」，讓她忍不住驚呼到底有多少台灣人在熊本？

據了解，近期社群平台Threads瘋傳一則趣事，一名女網友分享自己去日本九州熊本觀光，並在逛當地一間藥妝店期間，聽到一名台灣大姐準備刷卡結帳，但對方不斷小聲碎念︰「幣別是要選哪個啦？台幣吼」，這番話被位在另一側的台籍店員聽到，於是一邊幫別人結帳，一邊說︰「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下？」。

根據原PO描述，這名台籍店員一講完，彷彿啟動了「動森居民魂」，整間店內突然出現一大堆台灣人，並異口同聲大喊︰「阿姨選日幣啦！」，甚至還不少擔心台灣大姐誤觸的台灣人，緊張地往對方位置靠過去並用手指畫面教學。目睹如此奇特的畫面，讓原PO驚訝不已，並對此直呼︰「我要笑瘋，台灣到底多少人在熊本？」。

該文吸引超過110多萬人次瀏覽，並掀起網友們熱烈討論，「去熊本講台語也會有人回應你」、「現在座標福岡，處處都是台灣人」、「目前人在熊本，聽到台語都懷疑我有出國嗎」、「上次去輕井澤雲場池，繞一圈全部都是說台語的」、「超多，我上禮拜要去飯店洗衣房洗衣服，門口3個等的3個人都是台灣人，一個大哥還講台語」。

也有網人好奇，為何大家都建議在日本刷卡結帳，一定要選用「日幣」而非台幣，獲得一票熱心網友解釋，「國外選刷台幣會比較貴」、「換算成台幣的金額一定都比當地的貴！」、「選非當地幣別一律都會先轉成美金，等於多收一次換匯手續費」、「因為DCC（自動匯率換算）的匯率很差，刷日幣加上1.5%手續費都會比DCC便宜」。

另有網友跳出來分享類似經驗，「上次在日本買維他命，旁邊情侶也跟我們說這裡的比隔壁便宜，大家人都很好」、「之前一個人去沖繩，買伴手禮看到一對台灣情侶在討論，我問他們哪個好吃，他們指了法蘭酥，後來就一堆人往法蘭酥那邊去」、「我也是在機場過海關默默的碎念1句︰『只要有買免稅就要提供護照嗎？』，旁邊的台灣人就衝過來大聲的說︰『沒錯！』，然後就跑掉了」。

