北捷第7部「空間優化列車」已上線 平日晨峰累計可多載逾500人

空間優化列車於親子友善區增設嬰兒車停放空間。（北捷提供）

加強尖峰疏運！台北捷運板南線從八月起至今，月月都有至少一部「空間優化列車」上線，提升載客運能，第7部本週已上路。四大亮點包括優化調整54個座位、親子友善區增設嬰兒車停放空間、4節車廂移除中央立柱，以及調降鄰近車門處的手拉環高度。7部「空間優化列車」平日上午8點至8點半，會通過亞東醫院站至龍山寺站，約可多載超過500人。

板南線第7部「空間優化列車」改裝前有352個座位，優化調整其中54個，約占列車座位數的15%，保留298個，優先席維持不變；親子友善區（第3節第4個車門至第4節車廂第1個車門）增設娃娃車停放空間，並以北捷吉祥物「捷米」推著嬰兒車的粉紅色貼紙輔助識別。

請繼續往下閱讀...

除此之外，移除第2節至第5節車廂中央立柱，每節車廂車門處上方新增六個橫向扶桿，車側和座椅增設扶手；每節車廂鄰近車門處的一四四個手拉環，調降6公分，搭配黃色吊帶，方便不同身高乘客使用。

北捷說明，持續推動列車空間優化，板南線全車隊若完成改裝投入早晨尖峰疏運，估可提升近3000人運能，其他路線也會評估推動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法