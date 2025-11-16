為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    吃一口世界冰淇淋冠軍親手獻上冰品 鹿港馬拉松跑者「值了」

    2025/11/16 10:35 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾搶著跟世界冰淇淋冠軍得主趙韻嵐拍照打卡。（記者劉曉欣攝）

    民眾搶著跟世界冰淇淋冠軍得主趙韻嵐拍照打卡。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松今天（16日）在鹿港鎮立體育場起跑，全場最大的焦點就是吃一口世界冰淇淋冠軍趙韻嵐的冰品，由於攤位設在終點，並由趙韻嵐親手奉上招牌「愛地球冰淇淋」，讓跑者大喊「太幸運了」！

    趙韻嵐表示，這是沃旭能源第3年指定她的「愛地球冰淇淋」來贊助鹿港馬拉松，雖然她才到義大利參賽結束返國，拿到世界冰淇淋冠軍後也很忙碌，為了感謝沃旭能源源5年來對在地青年創業的支持，她今天不只是現身為活動鳴槍，也特地來到攤位，親自送上冰淇淋給跑者。

    由於今年愛地球冰淇淋限量300球，攤位設在終點站，在上午9點過後才開始分送，但上午7點多就出現跑者大排長龍，就是為了吃一口冠軍冰淇淋得主所做的冰品。也有年年參加的人表示，這冰淇淋不是拿到世界冠軍才搶手，去年跟前年也都是全場最多人排隊的攤位。

    不過，趙韻嵐今天的驚喜現身，親自把冰淇淋送到跑者手上，讓許多人都搶著要跟趙韻嵐拍照打卡。因為趙韻嵐的冰淇淋在鹿港與台中的店面，大多是由店員販售，她與夫婿則是專心做冰淇淋，能夠由冠軍得主親手送上冰淇淋，真是太開心了。

    趙韻嵐表示，冠軍口味的「烏龍之光」目前在等台東紅烏龍茶葉，預計星期一寄到，再開始製作，預計11月19日在鹿港鎮中山店搶先開賣，11月21日台中店接力上市。

    世界冰淇淋冠軍得主趙韻嵐的招牌愛地球冰淇淋，因為外觀像地球而得名。（記者劉曉欣攝）

    世界冰淇淋冠軍得主趙韻嵐的招牌愛地球冰淇淋，因為外觀像地球而得名。（記者劉曉欣攝）

    為了吃一口世界冠軍冰淇淋得主的冰品，現場大排長龍。（記者劉曉欣攝）

    為了吃一口世界冠軍冰淇淋得主的冰品，現場大排長龍。（記者劉曉欣攝）

