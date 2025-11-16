中市府斥資8千萬 改善台中科技大學及一中商圈周邊人行環境

一中商圈三民路大改造即將登場，市府啟動人本友善工程。（示意圖，市府提供）

台中市為優化台中科技大學及一中商圈周邊人行環境，將於近期投入8029萬元啟動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」，預計改善道路全長約904公尺。

建設局表示，工程內容包括拓寬實體人行道為2.5至4公尺、改善道路燙平面積約2.2公頃，並增設無障礙斜坡道、庇護島及號誌纜線下地等設施，全面提升行人通行安全及都市景觀品質。

請繼續往下閱讀...

建設局長陳大田表示，北區三民路是連結一中商圈、中友百貨、台中科技大學、台中公園及第二市場等多處熱門景點的主要動線，人潮不分平、假日皆相當密集，尤其學生使用頻率極高。然而現行人行道偏狹窄及電箱阻擋，行走較為不易。

陳大田表示，因此，此一改善工程將大幅擴增步行空間，並同步強化景觀與安全設施，藉此提升行人通行效率，打造更友善的行人環境。

建設局表示，市府將持續推動人本交通與道路改善計畫，未來將以三民路改善工程為示範，持續擴大推動無障礙設施與行人友善措施。

建設局此次工程將改善台中科技大學周遭人行環境。（示意圖，市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法