為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市府斥資8千萬 改善台中科技大學及一中商圈周邊人行環境

    2025/11/16 10:30 記者蘇金鳳／台中報導
    一中商圈三民路大改造即將登場，市府啟動人本友善工程。（示意圖，市府提供）

    一中商圈三民路大改造即將登場，市府啟動人本友善工程。（示意圖，市府提供）

    台中市為優化台中科技大學及一中商圈周邊人行環境，將於近期投入8029萬元啟動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」，預計改善道路全長約904公尺。

    建設局表示，工程內容包括拓寬實體人行道為2.5至4公尺、改善道路燙平面積約2.2公頃，並增設無障礙斜坡道、庇護島及號誌纜線下地等設施，全面提升行人通行安全及都市景觀品質。

    建設局長陳大田表示，北區三民路是連結一中商圈、中友百貨、台中科技大學、台中公園及第二市場等多處熱門景點的主要動線，人潮不分平、假日皆相當密集，尤其學生使用頻率極高。然而現行人行道偏狹窄及電箱阻擋，行走較為不易。

    陳大田表示，因此，此一改善工程將大幅擴增步行空間，並同步強化景觀與安全設施，藉此提升行人通行效率，打造更友善的行人環境。

    建設局表示，市府將持續推動人本交通與道路改善計畫，未來將以三民路改善工程為示範，持續擴大推動無障礙設施與行人友善措施。

    建設局此次工程將改善台中科技大學周遭人行環境。（示意圖，市府提供）

    建設局此次工程將改善台中科技大學周遭人行環境。（示意圖，市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播