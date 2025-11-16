為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化「芬普尼蛋」外流 他痛批：4萬顆蛋集體越獄沒人發現？

    2025/11/16 10:35 即時新聞／綜合報導
    文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標遭「移動管制」，但牧場在禁令期仍流出約4萬顆雞蛋。張育萌發文質疑，4萬顆問題蛋集體越獄成功，整個彰化縣府都沒人發現？（彰化縣府提供）

    文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標遭「移動管制」，但牧場在禁令期仍流出約4萬顆雞蛋。張育萌發文質疑，4萬顆問題蛋集體越獄成功，整個彰化縣府都沒人發現？（彰化縣府提供）

    彰化縣文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標遭「移動管制」，但衛福部與地方衛生局在後市場稽查時，竟在台中再度查獲來自該場的問題蛋，追查後發現牧場在禁令期仍流出約4萬顆雞蛋。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，4萬顆問題蛋集體越獄成功，整個彰化縣府都沒人發現？

    張育萌整理時序，指出食藥署4日抽驗發現彰化縣文雅畜牧場的洗選蛋，驗出芬普尼，5日農業部直接下令文雅畜牧場「移動管制」，同日傍晚5點，彰化縣動防所通知畜牧場，不可以再流出任何雞蛋，6日及7日查封文雅畜牧場418箱雞蛋。

    張育萌指出，移動管制顧名思義就是文雅畜牧場的「每一雞蛋」都要鎖在場內，誰把蛋帶出去就是違法，但食藥署14日接獲食安處通報，發現台中的「龍忠蛋行」，竟然驗到文雅畜牧場的蛋，而且「龍忠蛋行」進貨的4萬顆問題蛋，有3萬多顆早就賣給麵店和早餐店，根本無法回收。

    張育萌強調，「管理畜牧場」是彰化縣農業處的責任，但文雅畜牧場偷賣的是整整 200籃雞蛋，4萬顆問題蛋集體越獄成功，整個彰化縣府都沒人發現？張質疑：「蛋會自己長腳、來一場說走就走的旅行？」

    張育萌表示，食藥署15日要求彰化縣府立即說明毒蛋流出原因，同時直接發函請彰化地檢署調查。張直言：「彰化縣府再次上演，什麼叫管理無能、拖累全台。一場本來可以避免的危機，在彰化縣府的失職下全面失控。」

