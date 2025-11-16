原創台語故事劇反應熱烈 南市圖配合台灣閱讀節再公演

南市圖原創台語故事劇《圖書館的小秘密》專為圖書館場域量身打造，將於12月6日再度公演。（南市圖提供）

台南市立圖書館推廣台語傳承與應用，最近推出原創台語故事劇《圖書館的小秘密》，帶民眾認識台語的「七聲八調」及圖書館，獲得熱烈反應，除了將製作影片上線播出，12月6日也將配合台灣閱讀節再度公演。同日舉辦的「台灣閱讀節-台語親子說故事比賽」，則自即日起開放報名。

台語故事劇《圖書館的小秘密》是一齣為圖書館場域量身打造的原創劇本，內容講述1名小朋友阿弟仔在數南市圖新總館公共藝術〈陣風〉的書頁時，意外觸發圖書館的秘密，導致代表台語「七聲八調」的8種動物—獅、虎、豹、鱉、猴、狗、象、鹿全部消失，為了恢復原狀，主角變身為圖書館吉祥物「蛙寶」，與夥伴穿梭於新總館內的「故事窩」、「城市灶咖」、「拾光講堂」等特色空間，展開一場奇幻冒險。劇中巧妙融入台語聲調、「虎咬豬」等傳統美食及繞口令「盤喙錦」等元素，帶觀眾體驗台語的趣味與美感。

南市圖館長楊馥菱表示，《圖書館的小秘密》從劇本發想到舞台演出，全由志工團隊一手包辦，參與演出的志工皆有正職工作，利用下班時間進行線上讀劇與討論，並犧牲假期到圖書館排練。為了讓更多民眾有機會觀賞，配合台灣閱讀節系列活動，12月6日將再度公演。

當天還有「台灣閱讀節—台語親子說故事比賽」，5至16歲（2009年至2020年出生）的親子均可組隊參賽，一同挑戰用創意與默契說出屬於自己的台語故事。

台語故事劇《圖書館的小秘密》從劇本發想到演出，均由南市圖志工一手包辦。（南市圖提供）

