新北市青年局開設「新北潮電商」亞馬遜銷售特訓班

亞馬遜全球開店與新北市青年局合作開設「新北潮電商」亞馬遜銷售特訓班。（新北市青年局提供）

亞馬遜全球開店與新北市青年局合作開設「新北潮電商」亞馬遜銷售特訓班，將用6堂實體課程，從帳號註冊、商品上架、跨境物流，到廣告投放與數據優化，帶零基礎、想入門的民眾，一步步拆解亞馬遜的銷售方程式，成為全球事業賣家，新北市學員另有機會向青年局申請最高3萬元行銷補助。

台灣亞馬遜全球開店的資深培訓講師 Moz Yen，曾任6年以上的亞馬遜付費帳戶經理，管理過上百個千萬美金級亞馬遜帳戶，專長領域為廣告策略、商品文案優化、跨境電商營運報表解讀，他將在 6週課程帶學員建立亞馬遜帳號、撰寫商品標題與文案、完成產品上架、認識亞馬遜物流FBA模式，創建貨件與完成發貨，搞定跨境物流，以及掌握亞馬遜關鍵字廣告投放、看懂廣告報表，分析關鍵數據，制定優化策略、使用亞馬遜促銷工具，學習站內促銷與流量引導技巧。

銷售特訓班6週課程自11月18日、明年1月7日、1月21日、2月5日、2月25日、3月3日於新北市青年局青職基地進行。青年局指出，為鼓勵新北市民學以致用，凡全程參與課程，並成功於亞馬遜平台上架商品，且設籍於新北市的學員，可與青年局申請最高3萬元行銷補助，並享有亞馬遜官方手把手教學。

青年局表示，課程開放線上報名至11月18日止，為維護課程品質及學員完訓權益，完成報名學員需於開課日繳納2000元保證金給青年局，到課率達4堂課以上的結訓學員，可於最後1堂課憑收款證明拿回保證金。

