    首頁 > 生活

    丹娜絲颱風重創港口大橋牌樓 嘉縣府追加經費修繕

    2025/11/16 09:38 記者林宜樟／嘉義報導
    東石鄉港口大橋牌樓因丹娜絲風災毀損。（資料照）

    今年7月丹娜絲颱風帶來狂風重創嘉義縣，東石鄉港口大橋的牌樓風災後各種殘骸垂掛，搖搖欲墜，縣府請東石鄉公所協助，用吊車初步將危險的殘骸清除，並暫時以網幕包覆；縣府建設處長郭良江表示，先以災害準備金補助公所修繕，原概估300萬元，後經檢查發現牌樓內部也有許多部分損毀，追加350萬元經費，已簽准補助，經費到位後請公所儘速進行工程修繕。

    港口大橋牌樓為縣府多年前進行鄉道嘉7線拓寬工程時興建，風災後港口大橋牌樓上不少建材垂掛，風吹過掉落，相當危險，鄉親曾聽聞有人遭掉落建材砸中受傷，自行就醫。

    縣議員姜梅紅說，東石港口宮媽祖全國知名，經常香客到訪，嘉7線是必經之路，感謝縣府多年來陸續進行嘉7線沿途的各項改善工程如港口大橋、聖母橋的欄杆油漆改善，以及沿線電桿油漆等項目，但目前港口大橋仍頗危險，外地進香客進入東石到港口宮路途的第一眼就看到破損的港口大橋，影響地方形象，也有安全疑慮，許多鄉親看到都很心痛。

    姜梅紅說，港口大橋牌樓不只是一座牌樓，而是信仰的門面，持續追蹤後續的整修設計、安全評估與開工時程，讓工程確實、安全的完成，希望到訪港口宮的香客與鄉親能安心抬頭。

