    入秋最強冷空氣明報到！北台濕冷到週四 吳德榮：苗栗以北下探12度

    2025/11/16 09:40 即時新聞／綜合報導
    明入秋以來最強冷空氣開始南下，北台濕冷到週四，苗栗以北平地將出現12度左右的最低氣溫。（資料照）

    明入秋以來最強冷空氣開始南下，北台濕冷到週四，苗栗以北平地將出現12度左右的最低氣溫。（資料照）

    今（16日）晨各地晴朗、秋高氣爽，白天舒適微熱，高溫達29-33度，不過明（17日）起入秋以來最強冷空氣開始南下，北台濕冷到週四（20日），苗栗以北平地將出現12度左右的最低氣溫。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部17至29度、中部17至32度、南部18至33度、東部16至30度。

    明入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢，應注意。週二（18日）東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

    週三、四（19、20日）迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天起氣溫回升，預估週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

    預估週五、六（21、22日）迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

