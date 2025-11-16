涵洞變通道！新北石碇增3處生態廊道 龜蛇蛙不再冒險過馬路

農業局於今（114）年於石碇區永安社區辦理「與龜同行：路殺防治與食蛇龜保育工作坊」並邀請農業部生物多樣性研究所助理研究員蔡繼鋒擔任講師分享與食蛇龜、柴棺龜的路殺防治。（農業局提供）

新北市政府農業局今年在石碇新增3處生態廊道，分別為「竹坑道路1、2號斜坡廊道」及「塗潭巷過路廊道」，成為新北市第8至第10處生態廊道，結合涵洞與動物專用坡道，引導龜、蛇、蛙等小型野生動物安全通行，並設置由政治大學學生設計的「食蛇龜」警示標誌，提醒用路人減速，共同降低路殺風險。

農業局長諶錫輝指出，此次設施採用自然石材與植被景觀，並在排水系統出口增設金屬結構坡道型生態通道，讓動物能順利由涵洞爬升至地面。設計兼顧雨季排水與乾季通行需求，後續農業局也將依現地環境與動物使用情形，持續評估防滑、遮蔭及導引等細部調整，使廊道更貼近野生動物行為習性。

除了硬體建設，農業局也積極推動教育宣導。於石碇永安社區舉辦「與龜同行：路殺防治與食蛇龜保育工作坊」。同時在新店、土城、石碇等校園推動課程，累計約600名學生參與，學習使用「臺灣動物路死觀察網」紀錄路殺事件，將保育理念化為公民行動。

諶錫輝表示，新北生態資源豐富，已建置10處生態廊道，未來將依調查結果持續規劃，打造更符合動物需求的客製化廊道，響應聯合國2030永續發展目標「陸地生態」。同時也將深化生命教育、推廣路殺防治觀念，並在農路改善工程中融入生態設計，讓人與野生動物都能安全共享道路，打造友善共生城市。

設置由政治大學學生設計的食蛇龜警示標誌，提醒用路人減速慢行。（農業局提供）

排水涵洞出口設置金屬結構坡道，兼具排水與動物通行功能，讓小型野生動物可沿坡安全爬升至地面，減少路殺風險。（農業局提供）

石碇生態通道結合排水與棲地設計，道路邊的排水溝成了動物的安全通道，透過使用自然石材與植被設計，讓山林間的動物能安全往返棲地。（農業局提供）

