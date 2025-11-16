為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太邪惡！「迷你小吃宴」鹿港馬拉松第一攤就是蝦猴酥！

    2025/11/16 09:31 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港馬的跑者看到第一攤是蝦猴酥，都停下來取用。（記者劉曉欣攝）（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬的跑者看到第一攤是蝦猴酥，都停下來取用。（記者劉曉欣攝）（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松今天（16日）在鹿港鎮立體育場起跑，出身鹿港的世界冰淇淋冠軍趙韻嵐都來為跑者鳴槍，而補給站根本就是迷你版的小吃宴，第一攤就是蝦猴酥，讓跑者都停下腳步享用美食，直呼「不吃會心痛」！

    今天鹿港馬拉松約有3800人參加，自從主辦二鹿慢跑協會把補給站全都派上鹿港小吃，讓鹿港馬變身跑步版的小吃宴，由於去年第一攤的蚵仔煎，必須現場馬上煎，造成大塞車，今年改成蝦猴酥，照樣人氣滿滿，還好蝦猴酥可以事先炸好，只要裝入小紙杯就行，但美食還是讓跑者都停下腳步，「吃了再上」。

    今天的補給還有麵線糊，也是放入紙杯當中，方便跑者取用，也可以邊跑邊吃，不只讓跑者感受到鹿港風光，還有滿滿的鹿港道地的美食相伴。

    縣長王惠美表示，今天的氣候非常好，溫度怡人適合跑步，補給還有鹿港麵線糊與蝦猴。

    剛拿到世界冰淇淋冠軍的趙韻嵐，今天也受邀參加鳴槍。她表示，她雖然沒有參加馬拉松，但是沃旭能源在去年、前年都有贊助提供她所做的冰淇淋給跑者品嘗，今年也有限量提供，希望大家好好享受今天的馬拉松。

    鹿港馬今天第一攤是在地特色美食蝦猴酥。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬今天第一攤是在地特色美食蝦猴酥。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松從鹿港鎮立體育場起跑。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松從鹿港鎮立體育場起跑。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松補給當然要有麵線糊。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松補給當然要有麵線糊。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松的啦啦隊，戴上假髮為跑者加油。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松的啦啦隊，戴上假髮為跑者加油。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬今天第一攤是在地特色美食蝦猴酥。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬今天第一攤是在地特色美食蝦猴酥。（記者劉曉欣攝）

    世界冰淇淋冠軍趙韻嵐（白上衣者）也參與鹿港馬拉松的鳴槍。（記者劉曉欣攝）

    世界冰淇淋冠軍趙韻嵐（白上衣者）也參與鹿港馬拉松的鳴槍。（記者劉曉欣攝）

    （記者劉曉欣攝）

    （記者劉曉欣攝）

    （記者劉曉欣攝）

    （記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松在跑步欣賞鹿港日常風光。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松在跑步欣賞鹿港日常風光。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松也有身心障礙者參與，展現生命鬥志。（記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松也有身心障礙者參與，展現生命鬥志。（記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播