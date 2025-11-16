宜蘭太平山台灣山毛櫸步道黃葉率達80％ 化身黃金森林

宜蘭太平山遊樂區的台灣山毛櫸步道，目前黃葉率已有80％，進入最佳賞葉期。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸步道，目前黃葉率已有80％，今天（16日）園區天氣放晴，在陽光襯托下，宛如化身金碧輝煌的「黃金森林」，目前是最佳賞葉期。

太平山遊樂區台灣山毛櫸步全長3.8公里，步道末段可遠眺1100公頃的台灣山毛櫸純林，秋天的樹葉轉黃後逐漸落葉，現階段黃葉率80％，落葉率也有50％。

林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科長林志雄說，宜蘭縣持續降雨影響，台灣山毛櫸步道多處路段濕滑泥濘，提醒上山遊客準備雨具、雨鞋、登山杖及保暖衣物。

此外，太平山遊樂區聯外山路宜專一線8.5公里處，14日曾發生坍方，搶通後採單線雙向管制，林志雄呼籲駕駛人行經此處時放慢車速注意安全。

台灣山毛櫸步道在陽光襯托下，宛如化身「黃金森林」。（圖由林保署宜蘭分署提供）

台灣山毛櫸步道黃葉期是太平山遊樂區秋季旅遊的亮點。（圖由林保署宜蘭分署提供）

台灣山毛櫸步道樹木參天的景致。（圖由林保署宜蘭分署提供）

