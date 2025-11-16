大崙頭尾山造林臺灣肖楠 定期撫育碳吸存量高4倍

有定期實施除草除蔓、修枝疏伐等撫育工作的臺灣肖楠，生長較佳，也能增加二氧化碳的吸存量。（台北市大地處提供）

台北市大地工程處因應2050淨零目標，重視森林的碳匯功能，在士林與內湖交界的大崙頭尾山，積極推動造林與森林撫育工作，大地處指出，經科學評估，經定期撫育的樹木明顯生長狀況良好，也有助吸收更多二氧化碳，達到植林減碳的目的，希望未來能成為重要的「綠色碳倉」。

大地處表示，大崙頭尾山距離故宮、捷運內湖站車程約10餘分鐘，是熱門的登山步道與都市綠地，森林以次生闊葉林為主；近年來，大地處積極在此推動造林與森林撫育工作，進行區域整治與造林，並栽種原生樹種-臺灣肖楠。由於造林地開闊、雜草繁生，須持續的森林經營與管理，才能促進樹木生長，同時增加固碳效率。

大地處指出，市府委託國立屏東科技大學陳忠義老師團隊，進行森林碳監測，經現場調查研究發現，有定期實施除草除蔓、修枝疏伐等撫育工作的臺灣肖楠，不僅生長較佳、枝葉繁茂，林木的光合作用速率也較高，碳吸存量更高於未撫育林木的4倍左右。大地處表示，透過森林經營與管理，希望大崙頭尾山不僅是市民休閒好去處，更成為城市重要的「綠色碳倉」。

大地處指出，由於造林廣闊，未撫育易使雜草叢生，影響造林成果。（台北市大地處提供）

胸高直徑是林木生長調查的重要參數，可配合公式算出林木的碳儲存量。（台北市大地處提供）

