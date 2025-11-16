租金補貼新制明年上路 租屋族反映政府應做好這2件事

租金補貼新制即將上路，部分租屋族表示，因房東怕被查稅，不讓租客申請補助。（記者歐素美攝）

115年租金補貼新制即將上路，新申請戶的租屋必須為「合法住宅」才能申請，部分民眾反映，租客不是不想申請租屋補助，而是房東怕被查稅，寧願拒租，也不願配合，建議政府應主動掌握資料，並降低房東誠實申報的成本，讓租金補貼政策得以真正落實。

一名租屋族說，因為房東怕被查稅、怕被追溯所得、怕房屋用途曝光，致不讓租客申請租金補助，法律雖保障租客可檢舉，但檢舉後大多面臨搬家、失去居住權的風險，嚴重的是，政府若強力查稅，房東往往將稅賦直接轉嫁給租客，形成惡性循環。

該租屋族建議，政府真的想解決問題應掌握2件關鍵事情，一是主動掌握資料，二是降低房東誠實申報的成本。以其他國家為例，政府能夠直接取得水電、門牌使用、建物用途、租金行情等資料，透過大數據比對即可判定是否存在出租行為，而不需仰賴人民「自動自發」，只要政府能自行查證出租事實，房東報不報稅就不再是靠運氣。

另若政府希望房東誠實申報，必須同步提供誘因，比如租金所得稅率分級、報稅抵減、房屋稅差別調整等，才能降低房東將稅賦直接轉嫁給租客。

