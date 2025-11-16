為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南巴克禮公園稀客造訪 類似白頭翁鳥友驚喜

    2025/11/16 07:53 記者蔡文居／台南報導
    白環鸚嘴鵯與白頭翁同屬於鵯科家族，外型有點類似，其頭部黑色，白頭翁則有一點白色。（謝其良提供）

    白環鸚嘴鵯與白頭翁同屬於鵯科家族，外型有點類似，其頭部黑色，白頭翁則有一點白色。（謝其良提供）

    台南市巴克禮紀念公園生態豐富，常有不少市區公園難得一見的野鳥造訪。最近公園來了1隻嬌客─白環鸚嘴鵯，讓鳥友驚喜萬分。白環鸚嘴鵯在市區公園難得一見，這次出現在巴克禮公園，讓公園的鳥況也異常熱鬧。

    鳥友謝其良表示， 這隻白環鸚嘴鵯就出現在公園大榕樹附近溝渠的密林，意外發現這名嬌客，讓他驚喜萬分。之前他也在巴克禮公園看過牠一次，當時是2隻，而且在公園待了一段時日，這次只發現1隻，懷疑是先前造訪的其中1隻，不知牠只是短暫停留還是已成為這裡的留鳥？這得有更多的觀察資料才能確定。

    謝其良說，白環鸚嘴鵯在市區公園可說難得一見，牠主要都出現於淺山地區，他過去只在新化林場看過一次，但在龍崎的虎形山公園則固定的族群，是離台南市區最近的一處白環鸚嘴鵯棲地。

    白環鸚嘴鵯是台灣特有亞種，為台灣的留鳥，與白頭翁同屬於鵯科家族，外型有點類似，但體型和羽色略有差異，牠們主要棲息於中低海拔的樹林地帶，在台南淺山、丘陵地都可看到牠們的美麗的身影，但在市區公園則是難得一見的稀客。

    白環鸚嘴鵯南市巴克禮公園。（謝其良提供）

    白環鸚嘴鵯南市巴克禮公園。（謝其良提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播