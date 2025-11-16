芭樂貴到吃不起？拍賣每公斤飆94.9元，創11月歷史新高

今年芭樂價格不斷飆漲，11月產季旺季竟飆出每公斤拍賣均價94.9元，創下歷年11月新高。（資料照）

每年11月是珍珠芭樂採收季節，不過今年產量大減，台北第一果菜批發市場（以下稱台北一市）12日拍出每公斤均價94.9元，創下歷年11月新高，讓不少民眾「喊貴」買不下手。社頭鄉農會表示，7月丹娜絲颱風及連續豪雨重創中南部產區，全國芭樂減產超過三分之一，導致價格飆漲，預計12月中旬後二期產量上市，價格才有望回穩。

往年11月入冬後水果供量有限，珍珠芭樂因耐放、口感佳，成為國人冬季最愛，批發價多落在每公斤20至28元。然而近三年，中南部接連受颱風侵襲，造成芭樂大量農損，市場供不應求，價格一路走高。台北一市去年9月拍出每公斤106.4元的歷史天價，今年11月也有兩天拍出逾90元高價。

社頭鄉農會總幹事蕭良珍表示，7月丹娜絲颱風挾帶豪雨，後續又下起一週豪大雨，衝擊芭樂著果與品質，彰化產區因此減產逾1/3，「物以稀為貴」價格才會一直高漲。她預估，12月中旬二期芭樂陸續上市，批發行情就有望回穩。

雖然芭樂產量大減，社頭鄉農會本週末還是如期舉行中部地區番石榴果品評鑑活動，吸引來自彰化、南投等地99位果農參賽，最後由來自社頭鄉的蕭金發奪下「芭樂王」。

台中區農業改良場副場長蕭政弘表示，今年7月豪雨連下十多日，對生產環境挑戰嚴峻，但入選參賽的芭樂普遍果肉厚、口感爽脆甜度佳，認為，台灣果農在惡劣天候下仍能仍維持一定品質，展現台灣農業的韌性，非常值得肯定。

今年中部地區番石榴果品評鑑活動，吸引99位果農參賽，最後由來自社頭鄉的蕭金發奪下「芭樂王」。（社頭鄉農會提供）

