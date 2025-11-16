今高溫上看30度 明起冷空氣南下、持續影響至週六

今日西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。（資料照）

中央氣象署指出，今日（16日）迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，民眾外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

今日氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級、中部、雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

請繼續往下閱讀...

週一（17日）東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼。低溫部分北部及宜蘭19至20度，中南部、花東及澎湖21至23度、金門19度，馬祖17度；高溫預測北部及宜蘭23至24度，中南部及花東27至30度，澎湖及金門24至25度，馬祖21度。

週二（18日）、週三（19日）受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲。

週四（20日）、週五（21日）東北季風持續影響，北部、東北部及東部天氣較涼。週六（22日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 28 22 ~ 31 26 ~ 32 21 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

