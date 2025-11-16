11/16各報重點新聞一覽

中國宣布17日至19日在黃海中部進行實彈射擊演習，禁止船隻進入，針對日本意味強烈。圖為中國海軍實彈演習照。（取自網路）

自由時報

日中關係 急遽惡化 中國發布遊日警示 黃海3天實彈演習

日中關係因日相高市早苗涉台言論及中國駐大阪總領事薛劍激烈回應而急遽惡化。中國外交部十四日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，指日方領導人發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍，並威脅在日中國人安全。中國駐日使領館隨即發布安全提醒，要求在日公民提高警覺。

請繼續往下閱讀...

詳見日中關係 急遽惡化 中國發布遊日警示 黃海3天實彈演習。

藍白強修財劃法 明年要舉債2646億補助地方 超過公債法上限 政院：不會執行

藍白再度強修「財劃法」，要求中央給地方的一般性與計畫性補助款不能變更，政院人士昨表示，如按新修正條文，明年要再舉債二六四六億元支應，已超過「公債法」上限，院長卓榮泰已表示將尋求憲政救濟，因此行政院不會執行。至於卓揆是否不副署？他則表示，「這是政治決定，恐要高層決策」。

詳見藍白強修財劃法 明年要舉債2646億補助地方 超過公債法上限 政院：不會執行。

移動管制無效 4萬顆芬普尼毒蛋流出 衛福部長直呼不可思議 要彰縣府查明究責

彰化文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標遭移動管制，但衛福部與地方衛生局在後市場稽查時，竟在台中再度查獲來自該場的問題蛋，追查發現，牧場在禁令期間仍流出約四萬顆雞蛋，衛福部長石崇良昨受訪直呼：「不可思議！」已發文要求彰化縣政府查明並究責。

詳見移動管制無效 4萬顆芬普尼毒蛋流出 衛福部長直呼不可思議 要彰縣府查明究責。

聯合報

日媒指日相高市早苗 討論修改非核3原則

中日緊張情勢升溫。日本首相高市早苗七日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸強烈抗議，官媒稱大陸已做好實質反制，除了大陸外交部已呼籲民眾「近期暫勿前往日本」，另外，在黃海舉行的實彈演習，也被認為是對日本的警告。

詳見日媒指日相高市早苗 討論修改非核3原則。

管制期間…芬普尼毒蛋又流出4萬顆 逾3萬顆已賣給散客、店家

彰化縣文雅畜牧場芬普尼雞蛋又有四萬顆流入市面。台中市食安處十日到台中市龍忠蛋行稽查，發現該場九日又出貨二百籃散蛋至該蛋行，抽驗後前晚確認檢出芬普尼超標。衛福部長石崇良表示「不可思議」，管制期間出貨已違法，已發文彰化縣政府，要求縣府查明與究責。

詳見管制期間…芬普尼毒蛋又流出4萬顆 逾3萬顆已賣給散客、店家。

中國時報

明確政府撥補勞保 立院明排審

勞保收支逆差預估明年將首度突破千億元大關，儘管政府連續6年撥補勞保基金總計3870億元，但根據精算報告，破產年限僅延後至民國120年。為確保勞工權益，多位藍委提案修正《勞工保險條例》，將勞保撥補法制化。立法院衛環委員會將於17日排審，由於立法院本會期預計明年元月休會，衛環委員會召委廖偉翔強調，國民黨和民眾黨團已達成高度共識，全力支持「政府負最終支付責任入法」，目標在本會期完成三讀。

詳見明確政府撥補勞保 立院明排審。

反制升級 明起黃海軍演 陸籲公民勿赴日

大陸全面反制日本首相高市早苗「台灣有事論」！在大陸官方14日晚呼籲公民近期避免前往日本後，大陸三大航空公司15日即宣布日本航線免費退票改票；15日大陸更發布黃海航行警告，將於17日至19日全天實彈射擊、禁止駛入；大陸央視旗下新媒體直言，除非高市收回該言論，否則陸方已做好對日實質反制準備。

詳見反制升級 明起黃海軍演 陸籲公民勿赴日。

藍白掏空中央政府經費作為圖表。

彰化文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標移動管制，衛福部與地方衛生局在後市場稽查時，在台中再度查獲來自該場的問題蛋，牧場在禁令期間流出約4萬顆雞蛋。（彰化縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法