    首頁 > 生活

    海大攜手三總組義診團隊 前進馬祖義診善盡社會責任

    2025/11/16 05:55 記者俞肇福／綜合報導
    國立台灣海洋大學、國防醫學大學與三軍總醫院攜手組成的義診團隊，15日在北竿鄉衛生所舉辦「北竿鄉居民健康促進義診活動」。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學、國防醫學大學與三軍總醫院攜手組成的義診團隊，15日在北竿鄉衛生所舉辦「北竿鄉居民健康促進義診活動」。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學、國防醫學大學與三軍總醫院攜手組成的義診團隊，15日在北竿鄉衛生所舉辦「北竿鄉居民健康促進義診活動」；為北竿鄉親提供多元化的專業醫療服務，從早上9點到下午5點，提供包括眼科、中醫、皮膚科等義診，共計達成93人次服務，希望能為鄉親們提供更多在健康方面的照顧與建議。

    國立台灣海洋大學社會責任實踐計畫協同主持人謝玉玲教授表示，海洋大學一直以來都關心鄉親們的健康，「深耕三漁」計畫的核心價值，就是將大學的專業知識與資源帶入在地，特別是在醫療資源相對缺乏的離島地區。這次的義診活動，是海洋大學持續落實社會責任，為馬祖校區在地的居民，提供更好的醫療資源，關心他們的身體健康。

    北竿鄉長吳金平表示，非常感謝海大能將這麼好的醫療資源帶到北竿，這不僅解決了鄉親們看病不便的問題，更提升了我們鄉的醫療水平。希望未來能有更多的合作機會，共同為鄉親們的健康福祉努力。

    海大USR團隊表示，未來將持續結合專業醫療資源，深入馬祖4鄉5島，共同實踐大學社會責任，為馬祖地區的永續健康發展貢獻心力。

    國立台灣海洋大學、國防醫學大學與三軍總醫院攜手組成的義診團隊，15日在北竿鄉衛生所舉辦「北竿鄉居民健康促進義診活動」；圖為三軍總醫院醫師幫忙檢查民眾眼睛。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學、國防醫學大學與三軍總醫院攜手組成的義診團隊，15日在北竿鄉衛生所舉辦「北竿鄉居民健康促進義診活動」；圖為三軍總醫院醫師幫忙檢查民眾眼睛。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學、國防醫學大學與三軍總醫院攜手組成的義診團隊，15日在北竿鄉衛生所舉辦「北竿鄉居民健康促進義診活動」；圖為三軍總醫院醫師為北竿民眾做檢查。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學、國防醫學大學與三軍總醫院攜手組成的義診團隊，15日在北竿鄉衛生所舉辦「北竿鄉居民健康促進義診活動」；圖為三軍總醫院醫師為北竿民眾做檢查。（圖為國立台灣海洋大學提供）

