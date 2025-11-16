為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    等了11年！高雄鳳山火車站終於有臨停接送區了

    2025/11/16 00:05 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄鳳山火車站終於有臨停接送區。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳山火車站終於有臨停接送區。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山火車站改建以來，缺乏臨停接送區，地方苦等11年，曹謹路通車後，終於開放臨時停車，也將增設綠帶銜接曹公圳，預計年底完成，美化鳳山門面與水岸景觀。

    鳳山火車站2014年6月改建迄今，長達11年缺乏臨停接送區，造成民眾搭車及接送不便，汽機車、公車、計程車於曹公路爭道，過程險象環生，衍生交通亂象。

    地方爭取多年，市府完成85期重劃區開發，近來打通車站南側曹謹路，全長280公尺、寬15公尺，規劃為單行道，增設汽機車、計程車臨停接送區；公車站維持曹公路上下車不變。

    地方開心接送親友搭火車，車站旁臨時停車不再擔心被開罰單，而且曹謹路順向直通地下停車場，民眾大熱天騎車、開車，不再繞車站一大圈、感到頭昏眼花，才能下到地下停車場停車，直呼停車超方便！

    此外，市府也設有人行自行車混合車道，整理與曹公圳銜接處空地，將規劃為帶狀綠帶，串聯綠園道至高雄火車站，目前進行規劃設計，近期將辦理發包作業，預計今年底完成綠帶，讓民眾乘風而行，也能親近水岸，感受鳳山古城、護城河美麗風光。

    市府說，曹謹路開放臨時停車，紓解車站臨時接送壅塞情形，提升車站周邊交通整體通行效率，銜接曹公路、和平路、五權路，車站周邊環狀道路成形，配合台鐵開發大樓「空中鳳城」自行招商，創造交通、商業、人流效益，帶動地方經濟、觀光發展。

    鳳山火車站將於人行自行車道與曹公圳交界處空地，增設綠帶今年底完成。（記者陳文嬋攝）

    鳳山火車站將於人行自行車道與曹公圳交界處空地，增設綠帶今年底完成。（記者陳文嬋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播